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Валентина Летяк, редакторка стрічки

РФ важко на фронті, тому зміщує акценти на політику: Маляр пояснила вкиди про вибори

Ганна Маляр

На тлі загострення ситуації на фронті російська пропаганда завжди починає використовувати один із ключових інформаційних прийомів – зміщати акценти з війни на політику, як у випадку із найв’язуванням зараз дискусії про майбутні президентські вибори.

– Чим складніше їм на фронті з нами воювати, тим більше вони вкидають інформації про наші майбутні вибори, про ймовірних кандидатів у президенти, про політичні амбіції і комбінації, – пояснила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, мета таких вкидів – роз’єднання суспільства та підрив довіри до рішень президента та командування ЗСУ.

– Як ворог це робить? Через свідоме зміщення акцентів щодо верховного головнокомандувача з військових на політичні. Приміром, коли оборонні рішення подаються як нібито політично мотивовані, – додала вона.

Аби не потрапити у пастку ворожих маніпуляцій, Маляр каже, що просто треба чітко розуміти: під час війни президент – це передусім вищий керівник ЗСУ, тому обговорювати його персону лише у політичному контексті просто некоректно.

– Серед військових такими вкидами підірвати довіру не виходить, бо у військових верховний головнокомандувач користується беззаперечним авторитетом…А от цивільному суспільству варто на час війни відділити і не змішувати політику з суто військовими завданнями, які вирішує сьогодні верховний головнокомандувач, – наголосила Маляр.

Перед цим Ганна Маляр пояснила, навіщо російські пропагандисти останнім часом поширюють фейкові новини про нібито загибель нашого командування.

Йдеться про командувача Сил територіальної оборони ЗСУ генерал-майора Ігоря Танцюру, командувача Сухопутних військ Олександра Сирського та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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Фото: Ганна Маляр

Війна в Україні, Ганна Маляр, Міноборони України, Російська агресія, Російська пропаганда
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Маляр пояснила, для чого РФ фейки про “загибель” нашого командування

Протягом війни ворог буде зацікавлений у знищенні нашого воєнно-політичного керівництва, тому його безпека має стратегічне значення.

Вадим Карп’як
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