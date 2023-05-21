РФ вдвічі збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі – Ок Південь

Росія вдвічі збільшили кількість підводних ракетоносіїв у Чорному морі. Тепер на бойовому чергуванні знаходиться 2 підводних ракетоносії, які споряджені 8 Калібрами.

Про це у Telegram повідомив спікер ОК Південь Владислав Назаров.

Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

– Враховуючи посилення розвідувальної ворожої активності за допомогою безпілотників, наявну інформацію про імовірну готовність їх авіації до застосування, варто бути уважними до сигналів повітряної тривоги. Не нехтуйте власною безпекою! – зазначив він.

Також Назаров нагадав, що під час роботи ППО важливо перебувати у безпечних місцях, не фіксувати та не висвітлювати те, що зорієнтує ворога.

Фото: Міноборони Росії

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