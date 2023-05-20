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Є країни, які допомагають РФ діставати необхідне для виробництва нових ракет – Подоляк

Михайло Подоляк
Фото: УНІАН

Росія витрачає більше ракет, ніж може виготовляти. Крім того, є країни, які, говорячи про “мир”, шукають можливості паралельно забезпечити Москву необхідним для виробництва ракет.

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк сказав в інтерв’ю одному з українських телеканалів.

За його словами, одинадцятий пакет санкцій ЄС повинен заблокувати можливість Росії обходити минулі обмеження щодо технологічного продукту.

Він додав, що досі є країни, які допомагають агресору діставати необхідне для виробництва нових ракет. Країни, які періодично цинічно й лицемірно говорять слово “мир”, шукають можливість забезпечити ворога посередництвом щодо купівлі різних технологій або продуктів подвійного призначення.

— У нас є робоча група при Офісі президента Макфола-Єрмака, яка опікується аналізом санкцій, які вже запроваджені, та аналізом можливості їх обходити. Ці аналітичні продукти передають нашим партнерам європейських комісій, які вивчають додаткову можливість Росії обходити санкції, – розповів він.

Росія й надалі виготовляє ракети, але, за словами Подоляка, це робиться в абсолютно іншій кількості, ніж та, що була раніше. Це пов’язано з тим, що ворог більше витрачає, аніж може виготовляти.

Подоляк підкреслив, що в Росії немає необмежених ресурсів і у неї величезні проблеми з цим. Тому що країни поступово відмовляються давати можливість закупляти через них різні продукти.

За даними української розвідки, Росія щомісяця здатна випускати до 25 крилатих ракет Калібр, близько 35 крилатих ракет Х-101 та дві аеробалістичні ракети Кинджал.

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Джерело: 24 канал
Війна в Україні, Михайло Подоляк, Ракетні удари Росії
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