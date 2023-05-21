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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Лунає повітряна тривога: у Харкові чутно вибухи

Вибух
Фото: Depositphotos

У Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

– Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях! – повідомив він.

Чи є постраждалі та руйнування наразі не відомо.

Нагадаємо, що 18 травня удень на Харківщині пролунав вибух. Внаслідок ракетного удару по Циркунах загинув 52-річний місцевий житель. Ще двох чоловіків ушпиталили з пораненнями.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 452-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Харків, Харківська область
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