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Валентина Чорна, редакторка стрічки

На Дніпропетровщині чутно вибухи, повідомляють про запуск ворожих БПЛА

На Дніпропетровщині чутно вибухи, повідомляють про запуск ворожих БПЛА
Фото: Getty Images

Ввечері 21 травня у Дніпропетровській області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Гучно було у Павлограді. Ймовірно, спрацювали сили протиповітряної оборони.

За даними моніторингових Telegram-каналів, російські окупанти запустили безпілотники у напрямку Дніпропетровщини.

Вибухи на Дніпропетровщині 21 травня 2023 – що відомо про вибухи у Дніпропетровщині

Повномасштабна війна в Україні триває вже 452-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Війна в Україні, Вибух, Дніпропетровська область, Російська агресія
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