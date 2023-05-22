На Дніпропетровщині чутно вибухи, повідомляють про запуск ворожих БПЛА

Ввечері 21 травня у Дніпропетровській області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Гучно було у Павлограді. Ймовірно, спрацювали сили протиповітряної оборони.

За даними моніторингових Telegram-каналів, російські окупанти запустили безпілотники у напрямку Дніпропетровщини.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 452-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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