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На Дніпропетровщині чутно вибухи, повідомляють про запуск ворожих БПЛА
Ввечері 21 травня у Дніпропетровській області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Гучно було у Павлограді. Ймовірно, спрацювали сили протиповітряної оборони.
За даними моніторингових Telegram-каналів, російські окупанти запустили безпілотники у напрямку Дніпропетровщини.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 452-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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