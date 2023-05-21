На жодну місію згоди не давали: в ОП про приїзд Дзуппі до України

В Офісі президента відреагували на призначення італійського кардинала Маттео Марія Дзуппі головою Мирної місії Ватикана в Україні. Там зазначили, що нічого не знають про плани Святого Престолу і на жодну місію згоди не давали.

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск призначив італійського кардинала, який вирушить в Україну із так званою миротворчою місією.

Цю заяву у пресслужбі Святого Престолу зробили після повернення понтифіка із Будапешту, де він зустрічався із тамтешнім премʼєр-міністром та представником РПЦ. Деталей миротворчої місії у Ватикані наразі не уточнюють.

Варто зазначити, що тиждень тому під час візиту до Італії президент Володимир Зеленський заявив, що Україні не потрібні посередники у питанні війни із Росією, натомість він запросив Ватикан приєднатися до української формули миру.

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