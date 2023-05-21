Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Винищувач F-16 – характеристики, озброєння та ціна
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

На жодну місію згоди не давали: в ОП про приїзд Дзуппі до України

На жодну місію згоди не давали: в ОП про приїзд Дзуппі до України
Фото: Getty Images

В Офісі президента відреагували на призначення італійського кардинала Маттео Марія Дзуппі головою Мирної місії Ватикана в Україні. Там зазначили, що нічого не знають про плани Святого Престолу і на жодну місію згоди не давали.

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск призначив італійського кардинала, який вирушить в Україну із так званою миротворчою місією.

Цю заяву у пресслужбі Святого Престолу зробили після повернення понтифіка із Будапешту, де він зустрічався із тамтешнім премʼєр-міністром та представником РПЦ. Деталей миротворчої місії у Ватикані наразі не уточнюють.

Варто зазначити, що тиждень тому під час візиту до Італії президент Володимир Зеленський заявив, що Україні не потрібні посередники у питанні війни із Росією, натомість він запросив Ватикан приєднатися до української формули миру.

Війна в Україні, Ватикан, Володимир Зеленський, Папа Римський
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Саме ця Сесія G7 стала найголовнішою і найрезультативнішою для України – Жовква
На жодну місію згоди не давали: в ОП про приїзд Дзуппі до України
Необхідні реформи: Гутерреш визнав, що Радбез ООН не виконує своїх функцій
На жодну місію згоди не давали: в ОП про приїзд Дзуппі до України
Про F-16, Бахмут та переговори: головні тези з пресконференції Зеленського у Японії
Володимир Зеленський
Не звикайте до війни: Папа Римський закликав залишатися близькими з українським народом
Папа римський Франциск
Зеленський з Кісідою домовилися провести спільну конференцію з відновлення України
На жодну місію згоди не давали: в ОП про приїзд Дзуппі до України
Відео
Маляр пояснила, для чого РФ фейки про “загибель” нашого командування

Протягом війни ворог буде зацікавлений у знищенні нашого воєнно-політичного керівництва, тому його безпека має стратегічне значення.

Вадим Карп’як
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (19.05.2023)
На жодну місію згоди не давали: в ОП про приїзд Дзуппі до України
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (19.05.2023)
На жодну місію згоди не давали: в ОП про приїзд Дзуппі до України
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (19.05.2023)
На жодну місію згоди не давали: в ОП про приїзд Дзуппі до України
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (19.05.2023)
На жодну місію згоди не давали: в ОП про приїзд Дзуппі до України
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь