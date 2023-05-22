Світ чує нашу позицію, будемо разом збільшувати український потенціал – Зеленський

Світова спільнота чує позицію України у питанні щодо закінчення війни з країною-агресором Росією.

Про це у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський.

– Захист і гарантії безпеки, повернення всіх наших територій, всіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру. Щодо кожного суттєвого для України пункту маємо порозуміння зі світовою більшістю. І разом будемо збільшувати український потенціал, – сказав глава держави.

Зеленський підбив підсумки тижня, а також подякував країнам Великої сімки за те, що Україна була почесним учасником саміту G7 у Хіросімі.

– Зустріч із президентом Байденом – як завжди, стаємо сильнішими після таких переговорів. Зустріч із лідером Індонезії – змістовно. Зустріч із президентом Республіки Корея – є потенціал для міцних відносин. Зустріч із прем’єр-міністром Канади Трюдо – дякую, Джастіне, тобі. Поспілкувався з лідерами В’єтнаму та Австралії. Окремо й детально говорили з прем’єр-міністром Японії – будемо посилювати співпрацю. Була й дуже важлива церемонія та звернення у музеї миру в Хіросімі, – сказав він.

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