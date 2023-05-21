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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Вночі над Дніпропетровщиною збили всі ворожі безпілотники – ОВА

Вночі над Дніпропетровщиною збили всі ворожі безпілотники – ОВА
Фото: Getty Images

У ніч на неділю, 21 травня, російські війська атакували Дніпропетровщину безпілотниками. Українські захисники збили всі ворожі дрони.

Про це повідомляє глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

– Вночi ворог спрямував на Дніпропетровщину БпЛА. Всі безпілотники військові з повітряного командування Схід збили. Блискуча робота!, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що решту ночi в регіоні було спокійно – без обстрiлiв.

Водночас вранці агресор вдарив з важкої артилерiї по Мирівській громаді на Нікопольщині. Люди цiлi. Наслiдки атаки уточнюються.

Надвечір суботи на Дніпропетровщині пролунали вибухи, місцева влада повідомляла про роботу ППО.

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