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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Потребуємо більше засобів проти балістики. Юрій Ігнат прокоментував нічну ракетну атаку

Patriot

Протиповітряна оборона України не має достатньо можливостей, щоб протистояти балістичним ракетним атакам Росії.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він нагадав нещодавню атаку на Київ, коли усі балістичні ракети ворога вдалося збити саме завдяки системі протиракетної оборони Patriot. Проте Україна – велика держава, і таких систем ми потребуємо більше, зокрема і SAMP/T.

Щодо нічної атаки, то Юрій Ігнат наголосив, що нашим силам ППО вдалося знищити ударні дрони ворога. За його словами, окупанти запускають безпілотники-камікадзе для того, що долати ППО.

А ось протистояти балістичним ракетам у нас поки що не вистачає можливостей.

– На жаль, немає достатньо засобів проти балістики. Маємо системи Patriot на бойовому чергуванні, але, зрозуміло, що цього вкрай недостатньо, щоб перекрити усі необхідні напрямки, усі великі міста, усі важливі об’єкти критичної інфраструктури. Бо саме по таких об’єктах у Дніпрі, по військових та об’єктах інфраструктури сьогодні цілив ворог, – прокоментував Юрій Ігнат.

Зараз Україна очікує на системи SAMP/T, які стануть на бойове чергування.

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