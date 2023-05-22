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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Реально боєздатних підрозділів у РФ немає: Череватий про заміну ПВК Вагнера у Бахмуті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Просування ЗСУ у районі Бахмута провокує Євгена Пригожина на заяви щодо виходу терористів ПВК Вагнера з міста.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Він вважає, що в армії РФ немає боєздатних підрозділів, які могли б швидко замінити “вагнерівців” на Бахмутському напрямку.

– Реально боєздатних підрозділів, які могли б швидко зайти і в такому ж темпі вести наступальні дії, в армії окупанта немає. І чи дадуть їм вийти з Бахмута – велике питання. Чи будуть у них спроможності знову набирати особовий склад у тих же в’язницях? Я б під дуже велике питання поставив відновлення повноцінної бойової спроможності цього угруповання, – сказав він ведучій програми Вікна-Новини Яні Брензей.

За словами Череватого, терористи ПВК Вагнера не справляються з виконанням бойових завдань, тому вже певний час їх посилюють повітряно-десантні й мотострілецькі підрозділи.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що війська РФ влаштували у Бахмуті концерт, було чутно співи.

Таким чином окупанти хотіли продемонструвати, що вони нібито захопили місто.

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Бахмут, Війна в Україні, Донецька область, Російська агресія
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