Реально боєздатних підрозділів у РФ немає: Череватий про заміну ПВК Вагнера у Бахмуті
Просування ЗСУ у районі Бахмута провокує Євгена Пригожина на заяви щодо виходу терористів ПВК Вагнера з міста.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
Він вважає, що в армії РФ немає боєздатних підрозділів, які могли б швидко замінити “вагнерівців” на Бахмутському напрямку.
– Реально боєздатних підрозділів, які могли б швидко зайти і в такому ж темпі вести наступальні дії, в армії окупанта немає. І чи дадуть їм вийти з Бахмута – велике питання. Чи будуть у них спроможності знову набирати особовий склад у тих же в’язницях? Я б під дуже велике питання поставив відновлення повноцінної бойової спроможності цього угруповання, – сказав він ведучій програми Вікна-Новини Яні Брензей.
За словами Череватого, терористи ПВК Вагнера не справляються з виконанням бойових завдань, тому вже певний час їх посилюють повітряно-десантні й мотострілецькі підрозділи.
Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що війська РФ влаштували у Бахмуті концерт, було чутно співи.
Таким чином окупанти хотіли продемонструвати, що вони нібито захопили місто.