РФ може перекинути під Бахмут резерви, але вони не мають відповідної підготовки – Юсов

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що Росія може перекинути на Бахмутський напрямок резерви, однак вони не мають якісної підготовки.

Про це він повідомив в етері телемарафону Єдині новини.

– Якщо говорити про резерви, то побачимо, чим закінчаться заяви Пригожина (власник ПВК Вагнер Євген Пригожин, – Ред.) про “виведення” своїх підрозділів ПВК. Але, враховуючи їх великі втрати, подібні заяви виглядають логічно. Наскільки будуть виконані – це вже не перші подібні заяви Пригожина, – сказав Юсов.

За його словами, розуміючи різні сценарії, Міноборони РФ готує резерви. Водночас рівень підготовки цих резервів “уже давно не відповідає стандартам у самій же російській армії”. Проте кількісно вони їх можуть перекидати.

Представник ГУР зазначив, що якщо РФ перекине резерви під Бахмут, то це означатиме, що вони не з’являться на іншій лінії фронту.

– Це також здобуток українських Сил оборони, захисників фортеці Бахмут, які у важких умовах і важкою ціною, але вже понад 9 місяців стримують ворога і завдають йому значних втрат у живій силі й техніці, – наголосив він.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що під контролем ЗСУ залишається невелика частина Бахмута, йдуть бої.

Джерело: телемарафон

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