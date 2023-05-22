РФ не зможе піти у наступ на Слов’янськ та Костянтинівку після Бахмуту – ISW

Російські військові не зможуть провести наступ на північ у бік Слов’янська або на захід у бік Костянтинівки навіть у разі захоплення Бахмута, про яке 20 травня заявив власник ПВК Вагнера Євген Пригожин.

Таку думку висловили в Інституті вивчення війни (ISW). Там зазначають, що ні “вагнерівці”, ні російські регулярні війська не здатні здійснити наступ після місяців виснажливих міських боїв за місто, а також через контратаки ЗСУ в Бахмутському районі.

– Російські регулярні війська, розташовані на північному та південному флангах Бахмута, також навряд чи найближчим часом просуватимуться на захід у бік Костянтинівки або на північ у бік Слов’янська на тлі українських контратак у Бахмутському районі, – кажуть у ISW.

Аналітики зазначають, що загарбники, найімовірніше, утримують західні адміністративні кордони Бахмута, тоді як українські військові контролюють незначну територію південно-західної частини Бахмута навколо траси Т0504.

ISW зазначає, що “вагнерівці” змогли зосередитися на міських боях у Бахмуті за рахунок регулярної армії РФ, яка взяла на себе оборону флангів. Наразі обидві військові сили РФ виснажені, перші ознаки “втоми” ПВК виявляла з кінця грудня 2022 року.

У разі реального виведення найманців 25 травня з Бахмута, як раніше анонсував Пригожин, зазначаючи, що місто утримуватимуть регулярні війська, армія РФ буде ще менш спроможна до наступальних операцій.

– Поки що незрозуміло, чи справді Пригожин виведе свої сили з Бахмута, але деякі воєнкори припускають, що наприкінці місяця Пригожин перекине Вагнер на інший “критичний” фронт, – уточнили аналітики.

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

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