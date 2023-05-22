Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Винищувач F-16 – характеристики, озброєння та ціна
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

РФ не зможе піти у наступ на Слов’янськ та Костянтинівку після Бахмуту – ISW

Бахмут

Російські військові не зможуть провести наступ на північ у бік Слов’янська або на захід у бік Костянтинівки навіть у разі захоплення Бахмута, про яке 20 травня заявив власник ПВК Вагнера Євген Пригожин.

Таку думку висловили в Інституті вивчення війни (ISW). Там зазначають, що ні “вагнерівці”, ні російські регулярні війська не здатні здійснити наступ після місяців виснажливих міських боїв за місто, а також через контратаки ЗСУ в Бахмутському районі.

– Російські регулярні війська, розташовані на північному та південному флангах Бахмута, також навряд чи найближчим часом просуватимуться на захід у бік Костянтинівки або на північ у бік Слов’янська на тлі українських контратак у Бахмутському районі, – кажуть у ISW.

Аналітики зазначають, що загарбники, найімовірніше, утримують західні адміністративні кордони Бахмута, тоді як українські військові контролюють незначну територію південно-західної частини Бахмута навколо траси Т0504.

ISW зазначає, що “вагнерівці” змогли зосередитися на міських боях у Бахмуті за рахунок регулярної армії РФ, яка взяла на себе оборону флангів. Наразі обидві військові сили РФ виснажені, перші ознаки “втоми” ПВК виявляла з кінця грудня 2022 року.

Читайте також
Окупанти хочуть показати, що вже мають якийсь трофей: Череватий про ситуацію в Бахмуті
Бахмут

У разі реального виведення найманців 25 травня з Бахмута, як раніше анонсував Пригожин, зазначаючи, що місто утримуватимуть регулярні війська, армія РФ буде ще менш спроможна до наступальних операцій.

– Поки що незрозуміло, чи справді Пригожин виведе свої сили з Бахмута, але деякі воєнкори припускають, що наприкінці місяця Пригожин перекине Вагнер на інший “критичний” фронт, – уточнили аналітики.

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Бахмут, Війна в Україні, ПВК Вагнера, Російська агресія, Слов'янськ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
ЗСУ приземлили російський винищувач Су-35
РФ не зможе піти у наступ на Слов’янськ та Костянтинівку після Бахмуту – ISW
720 окупантів, літак та 20 артсистем: втрати РФ за добу
Війна в Україні_втрати РФ_знищена техніка Росії
Понівечені будинки, є постраждалі: Дніпропетровщину атакували 15 безпілотників та 4 ракети
РФ не зможе піти у наступ на Слов’янськ та Костянтинівку після Бахмуту – ISW
Вагнерівці не зможуть продовжувати вести бої через виснаженість підрозділів – ISW
Бойовик ПВК Вагнера
Окупанти скоротили до 10 днів вишкіл в’язнів перед відправленням на фронт – ISW
РФ не зможе піти у наступ на Слов’янськ та Костянтинівку після Бахмуту – ISW
Відео
Маляр пояснила, для чого РФ фейки про “загибель” нашого командування

Протягом війни ворог буде зацікавлений у знищенні нашого воєнно-політичного керівництва, тому його безпека має стратегічне значення.

Вадим Карп’як
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (19.05.2023)
РФ не зможе піти у наступ на Слов’янськ та Костянтинівку після Бахмуту – ISW
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (19.05.2023)
РФ не зможе піти у наступ на Слов’янськ та Костянтинівку після Бахмуту – ISW
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (19.05.2023)
РФ не зможе піти у наступ на Слов’янськ та Костянтинівку після Бахмуту – ISW
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (19.05.2023)
РФ не зможе піти у наступ на Слов’янськ та Костянтинівку після Бахмуту – ISW
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь