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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Розглянули всі сценарії: Наєв розповів, як ЗСУ зміцнюють північний кордон

Сергій Наєв

Поблизу північного кордону України немає ознак формування наземних ударних угруповань РФ. Однак українське військове командування прорахувало всі сценарії та варіанти дій ворога.

Про це розповів командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв’ю агентству Укрінформ.

Таким чином він відповів на запитання про перспективи втягування Білорусі у повномасштабну війну проти України.

За словами Наєва, наразі “співпраця” РФ та Білорусі обмежується наданням полігонів для підготовки російських мобілізованих, а також постачанням озброєння та боєприпасів окупантам.

– Водночас ми прорахували всі можливі варіанти дій противника, розглянули всі сценарії розвитку подій, зокрема найбільш загрозливі, та вживаємо необхідних заходів, – наголосив генерал.

Наєв уточнив, що на північному напрямку створені досить потужні угруповання українських військ, підготовлені резерви, здійснюється моніторинг ситуації. Інформацію, зокрема, надають країни-партнери.

Служба безпеки України у взаємодії із ЗСУ проводить контррозвідувальні та антитерористичні заходи, мета яких – виявлення та нейтралізація терористичних і диверсійних загроз.

У взаємодії з Повітряними силами ЗСУ здійснюється прикриття військ та об’єктів критичної інфраструктури від ракетних та авіаційних атак РФ.

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Паралельно відбувається переозброєння військ: захисники переходять на сучасні зразки зброї іноземного виробництва, зокрема й ППО.

У прикордонних районах України підготовлені та постійно вдосконалюються фортифікаційні споруди, щільно заміновано території прикордонних смуг. Нарощуються мінно-вибухові та невибухові загородження і в глибині оборони, “готові до руйнування відповідні об’єкти, які унеможливлять просування військ противника вглиб нашої території”.

Крім того, генерал нагадав про активну підготовку підрозділів як на українських полігонах, так і на території країн-партнерів. Там воїни опановують нові зразки озброєння.

– На сьогодні немає ознак формування наземних ударних угруповань на території Білорусі та РФ. Однак противник продовжує залучати два угруповання прикриття держкордону, які розгорнуті у південній частині Білорусі та на територіях Брянської, Курської та Бєлгородської областей РФ, загальною чисельністю близько 18 тис. осіб, – розповів Наєв.

А на білоруських аеродромах є 13 літаків та 12 гелікоптерів повітряно-космічних сил РФ, які продовжують виконувати завдання із ведення розвідки.

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Фото: Командування Об’єднаних Сил ЗСУ

Джерело: Укрінформ
Білорусь, Війна в Україні, ЗСУ, Російська агресія, Сергій Наєв
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