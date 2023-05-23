У Харкові чутно вибухи, оголошено повітряну тривогу

Увечері 22 травня у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомили місцеві жителі у соціальних мережах, офіційного підтвердження наразі немає

За даними моніторингових Telegram-каналі, російські окупанти здійснили пуск ракет С-300 по Харківщині.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 453-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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