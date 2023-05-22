Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Винищувач F-16 – характеристики, озброєння та ціна
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Повітряних силах розповіли, чому у росіян зникло бажання атакувати з Брянської області

винищувачі F-16
Фото: Getty Images

Наявність літаків F-16 в українському небі не дозволить російським винищувачам та бомбардувальникам наближатися до кордонів України, щоб запускати керовані авіабомби чи ракети.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини повідомив речник Командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Після нещодавнього падіння літаків і гелікоптерів у Брянській області РФ у окупантів зникло бажання з північного напрямку щось запускати по Україні.

Юрій Ігнат наголосив, що то міг бути “брянський привид” (аналог привида Києва, – Ред.), який заважає російським літакам.

Російська авіація гатить по Україні зі своєї території та з окупованих регіонів – це серйозний виклик, із яким гарно можуть впоратися літаки F-16.

– Якби ці літаки F-16 знаходилися у тому чи іншому регіоні на бойовому чергуванні, то навряд чи російські літаки наближалися до зони потенційного пуску керованих авіабомб, – заявив Юрій Ігнат.

Він наголосив, що наявність літаків F-16 у небі не дозволить бити по цілях на території Росії, хоча цього усім дуже хочеться. Проте ці засоби потрібні, щоб відбити бажання російській авіації наближатися до наших кордонів, – заявив речник Командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Раніше він розповів, що до авіакатастроф у Брянській області причетна російська ППО.

Повітряні сили України, Ракетні удари Росії
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Потребуємо більше засобів проти балістики. Юрій Ігнат прокоментував нічну ракетну атаку
Patriot
Знищено пожежні авто, поранено рятувальника: наслідки удару по частині ДСНС у Дніпрі
Обстріл Дніпра 22 травня - наслідки
РФ і далі атакуватиме, щоб виснажувати нашу ППО: Гуменюк про повітряні удари
Наталія Гуменюк
Сили ППО під час нічної тривоги знищили 20 ударних дронів та чотири ракети
обстріл Дніпра 22 травня
На Запоріжжі лунають вибухи, повідомляють про роботу ППО
У Повітряних силах розповіли, чому у росіян зникло бажання атакувати з Брянської області
Відео
Маляр пояснила, для чого РФ фейки про “загибель” нашого командування

Протягом війни ворог буде зацікавлений у знищенні нашого воєнно-політичного керівництва, тому його безпека має стратегічне значення.

Вадим Карп’як
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (19.05.2023)
У Повітряних силах розповіли, чому у росіян зникло бажання атакувати з Брянської області
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (19.05.2023)
У Повітряних силах розповіли, чому у росіян зникло бажання атакувати з Брянської області
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (19.05.2023)
У Повітряних силах розповіли, чому у росіян зникло бажання атакувати з Брянської області
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (19.05.2023)
У Повітряних силах розповіли, чому у росіян зникло бажання атакувати з Брянської області
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь