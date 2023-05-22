У Повітряних силах розповіли, чому у росіян зникло бажання атакувати з Брянської області

Наявність літаків F-16 в українському небі не дозволить російським винищувачам та бомбардувальникам наближатися до кордонів України, щоб запускати керовані авіабомби чи ракети.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини повідомив речник Командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Після нещодавнього падіння літаків і гелікоптерів у Брянській області РФ у окупантів зникло бажання з північного напрямку щось запускати по Україні.

Юрій Ігнат наголосив, що то міг бути “брянський привид” (аналог привида Києва, – Ред.), який заважає російським літакам.

Російська авіація гатить по Україні зі своєї території та з окупованих регіонів – це серйозний виклик, із яким гарно можуть впоратися літаки F-16.

– Якби ці літаки F-16 знаходилися у тому чи іншому регіоні на бойовому чергуванні, то навряд чи російські літаки наближалися до зони потенційного пуску керованих авіабомб, – заявив Юрій Ігнат.

Він наголосив, що наявність літаків F-16 у небі не дозволить бити по цілях на території Росії, хоча цього усім дуже хочеться. Проте ці засоби потрібні, щоб відбити бажання російській авіації наближатися до наших кордонів, – заявив речник Командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Раніше він розповів, що до авіакатастроф у Брянській області причетна російська ППО.

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