Закупленої літньої форми достатньо для забезпечення потреб військових і резервів – Маляр

Міноборони України здійснює всі необхідні заходи із забезпечення військовослужбовців літньою військовою формою.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Зазначено, що процес відбувається планово, відповідно до норм забезпечення речовим майном військовослужбовців ЗСУ.

Для всіх предметів речового майна встановлено строки їхньої експлуатації з урахуванням умов ведення бойових дій.

– Станом на сьогодні постачання літньої форми одягу надходить до прийомок у плановому порядку належними темпами, які задовольняють потребу, – йдеться у повідомленні.

За словами Маляр, форми, закупленої у 2023 році, та залишків попередніх періодів достатньо для забезпечення необхідної кількості військовослужбовців і створення резервів.

Водночас Міноборони уже укладає нові контракти на закупівлю речового майна зимової номенклатури.

Джерело: Ганна Маляр

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