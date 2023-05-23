Армія РФ навчилася усувати свої помилки: аналітики вказують на зміну тактики в окупантів

Британські аналітики Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень (Royal United Services Institute, RUSI) опублікували доповідь, в якій проаналізували зміну тактики та стан російських окупаційних військ на другий рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Вони дійшли висновку, що російські загарбники здатні модернізувати і покращувати використання ключових систем, а також усувати серйозні недоліки своїх підрозділів.

— Можна зробити висновок, що ЗС Росії є серйозною проблемою для українських військових в обороні. Але, якщо Україні вдасться зруйнувати російську оборону і нав’язати їй динамічну ситуацію, російські підрозділи, найімовірніше, швидко втратять координацію. Наприклад, зміни в обстановці повітряного бою швидко призвели до випадків дружнього вогню серед росіян, — вважають у RUSI.

Піхота

Зазначається, що основним недоліком російських піхотинців є низький моральний дух, що призводить до слабкої згуртованості та взаємодії між підрозділами.

Інженерні війська

Найсильнішим родом військ в окупантів назвали інженерні війська. Вони будують складні загородження і польові укріплення по всьому фронту. Сюди входять бетонні укріплені окопи і командні бункери, дротяні загородження, їжаки, протитанкові рови і складні мінні поля.

У RUSI зазначають, що ці оборонні споруди становлять серйозну тактичну проблему для українських наступальних операцій.

Бронетехніка

Російська бронетехніка рідко використовується для спроб прориву. Натомість, вона здебільшого використовується для вогневої підтримки, щоб вести точний вогонь по українських позиціях.

За даними RUSI, РФ почала застосовувати тепловий камуфляж на своїх машинах і, використовуючи низку інших модифікацій і тактик, методів і процедур, значно знизила помітність танків на дистанціях протистояння.

Артилерія

Експерти вказують, що російська артилерія почала суттєво вдосконалювати розвідувально-ударний комплекс після знищення запасів боєприпасів та інфраструктури управління у липні 2022 року.

На думку RUSI, окупанти почали більше покладатися на дані з дронів, покращили здатність вести вогонь з кількох позицій і стали більш мобільними, “знизивши вразливість до контрбатарейного вогню”, а також почали частіше використовувати не 152-мм гаубиці, а 120-мм міномети. Російські обстріли, зазначили у RUSI, “становлять найбільшу проблему для наступальних операцій” Сил оборони.

РЕБ

RUSI вважають, що російська радіоелектронна боротьба залишається потужною. Зазначається, що окупанти встановили щонайменше одну велику систему на кожних 10 км фронту. Ці системи значною мірою орієнтовані на ураження БПЛА.

Протиповітряна оборона

Експерти вказують, що ефективність російської ППО також значно зросла.

За оцінками українських військових, російська протиповітряна оборона наразі перехоплює частину ударів РСЗВ, оскільки російські точкові засоби ППО безпосередньо під’єднані до вищих за потужністю радарів.

Авіація

Українські військові зазначають, що Росія має великий запас ФАБ-500 і систематично модернізує їх за допомогою планерних комплектів. Хоча вони мають лише обмежену точність, розміри цих боєприпасів становлять серйозну загрозу.

На думку аналітиків, хоча російська авіація не може прорватися через українську ППО, вона становить загрозу для захисників України під час наступу.

Джерело: RUSI

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