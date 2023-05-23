Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Армія РФ зменшилась на 480 окупантів та понад 70 одиниць важкої техніки
Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 204 360 своїх військових. З них 480 загарбників українські захисники ліквідували за минулу добу.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Інші втрати Росії з 24.02.22 по 23.05.23:
- танків ‒ 3789 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7419 (+12) од,
- артилерійських систем – 3318 (+40) од,
- РСЗВ – 565 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 327 (+0) од,
- літаків – 309 (+0) од,
- гелікоптерів – 295 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2864 (+34),
- крилатих ракет ‒ 1015 (+4),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6139 (+10) од,
- спеціальної техніки ‒ 433 (+6).
Раніше речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що постачання американських винищувачів F-16 Україні у межах військової допомоги наразі є пріоритетом для США.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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