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Армія РФ зменшилась на 480 окупантів та понад 70 одиниць важкої техніки

Армія РФ зменшилась на 480 окупантів та понад 70 одиниць важкої техніки
Фото: Генштаб ЗСУ

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 204 360 своїх військових. З них 480 загарбників українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати Росії з 24.02.22 по 23.05.23:

  • танків ‒ 3789 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7419 (+12) од,
  • артилерійських систем – 3318 (+40) од,
  • РСЗВ – 565 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 327 (+0) од,
  • літаків – 309 (+0) од,
  • гелікоптерів – 295 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2864 (+34),
  • крилатих ракет ‒ 1015 (+4),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6139 (+10) од,
  • спеціальної техніки ‒ 433 (+6).

Раніше речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що постачання американських винищувачів F-16 Україні у межах військової допомоги наразі є пріоритетом для США.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Війна в Україні, ЗСУ, Росія
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