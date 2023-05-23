Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Терміново
У Львові чутно вибухи – ОВА повідомила подробиці
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Без швацьких машинок і лобзиків: Лісовий заявив, що на уроках праці діти можуть збирати FPV-дрони

дрон, Лісовий

Українські школярі на уроках праці можуть збирати FPV-дрони. Про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

На його думку, у школах потрібно відходити від моделі уроків праці, “коли дівчатка — це швацькі машинки і каструльки, а хлопчики йдуть на лобзики”.

Лісовий вважає, що діти можуть займатися на уроках речами, які формують “громадянську відповідальність”.

– Насправді праця – це дуже важлива дисципліна. Нам просто треба дати їй новий сенс. Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони. 3D-принтинг доступний для підлітків. Цим усім треба володіти. Через уроки праці дітей можна долучити до вирішення суспільних проблем. Можна робити правильні речі для фронту, для людей, які втратили домівку, хороші речі для безпритульних тварин, – сказав міністр.

Зазначимо, що FPV-дрон – це тип безпілотного літального апарату, який оснащений функцією “вид від першої особи” (First Person View – скорочено FPV).

“Пташкою” дистанційно керує оператор, який носить окуляри або використовує екран для перегляду відео в реальному часі з камери, встановленої на дроні.

Це дозволяє оператору мати перспективу від першої особи на оточення дрона та маневрувати ним з більшою точністю.

Читайте також
Лісовий назвав три предмети, від яких не можна відмовитися у школах
школа

Джерело: LB.ua
Дрони, Оксен Лісовий, Освіта в Україні
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Брянській області знеструмило кілька селищ: влада РФ каже про дрон з вибухівкою
Без швацьких машинок і лобзиків: Лісовий заявив, що на уроках праці діти можуть збирати FPV-дрони
В Україні хочуть полегшити виробництво дронів: деталі законопроєктів
дрон квадрокоптер безпілотник
Знищено 8 БпЛА – Повітряні сили про нічну атаку РФ
Без швацьких машинок і лобзиків: Лісовий заявив, що на уроках праці діти можуть збирати FPV-дрони
Графік НМТ 2023: календар проведення тестування для абітурієнтів
НМТ
Знищено пожежні авто, поранено рятувальника: наслідки удару по частині ДСНС у Дніпрі
Обстріл Дніпра 22 травня - наслідки
Відео
Україна готова говорити про мирні плани з усіма, хто поважає два принципи – Кулеба

Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова говорити про мирні плани з усіма, хто враховує два фундаментальні принципи. Детальніше – у матеріалі.

Валентина Чорна, Яна Брензей
Дістаємо противника, а він нас – ні: враження бійців ЗСУ від M777 та Excalibur
M982 Excalibur
Успішний приклад Гостомеля: як у місті використовують руїни, які лишилися після боїв
Без швацьких машинок і лобзиків: Лісовий заявив, що на уроках праці діти можуть збирати FPV-дрони
На скільки може здорожчати електроенергія та чи залишать субсидії
електроенергія
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (23.05.2023)
Без швацьких машинок і лобзиків: Лісовий заявив, що на уроках праці діти можуть збирати FPV-дрони
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь