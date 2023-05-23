Без швацьких машинок і лобзиків: Лісовий заявив, що на уроках праці діти можуть збирати FPV-дрони

Українські школярі на уроках праці можуть збирати FPV-дрони. Про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

На його думку, у школах потрібно відходити від моделі уроків праці, “коли дівчатка — це швацькі машинки і каструльки, а хлопчики йдуть на лобзики”.

Лісовий вважає, що діти можуть займатися на уроках речами, які формують “громадянську відповідальність”.

– Насправді праця – це дуже важлива дисципліна. Нам просто треба дати їй новий сенс. Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони. 3D-принтинг доступний для підлітків. Цим усім треба володіти. Через уроки праці дітей можна долучити до вирішення суспільних проблем. Можна робити правильні речі для фронту, для людей, які втратили домівку, хороші речі для безпритульних тварин, – сказав міністр.

Зазначимо, що FPV-дрон – це тип безпілотного літального апарату, який оснащений функцією “вид від першої особи” (First Person View – скорочено FPV).

“Пташкою” дистанційно керує оператор, який носить окуляри або використовує екран для перегляду відео в реальному часі з камери, встановленої на дроні.

Це дозволяє оператору мати перспективу від першої особи на оточення дрона та маневрувати ним з більшою точністю.

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