До 12 років в’язниці засуджено генерала і полковника РФ, відповідальних за підрив Північно-Кримського каналу

До 12 років тюрми засуджено генерал-майора Михайла Яснікова і полковника РФ Дмитра Маркова, які командували підривом Північно-Кримського каналу.

Як повідомили у пресцентрі Служби безпеки України, українськими фахівцями було зібрано доказову базу зазначених командирів російських військ, які причетні до знищення ключових об’єктів життєзабезпечення Херсонщини.

– Йдеться про заступника командувача Чорноморського флоту РФ з матеріально-технічного забезпечення генерал-майора Міхаїла Яснікова і командувача 11-ї окремої інженерної бригади полковника Дмітрія Маркова, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обидва посадовці безпосередньо командували захопленням Каховської ГЕС та підривом споруд Північно-Кримського каналу.

За даними слідства, саме Ясніков віддав наказ щодо незаконного захоплення об’єктів критичної інфраструктури, а Марков керував підривами.

– Злочинні дії окупантів порушили водозабезпечення регіону, функціонування його зрошувальної системи, а також завдали значної шкоди довкіллю і матеріальних збитків Україні в особливо великих розмірах, – додається у повідомленні.

На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав обох зловмисників винними за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України та призначив їм 12 років тюрми.

У Службі безпеки додали, що оскільки обидва засуджені наразі перебувають на тимчасово окупованій території України, початок строку відбування покарання визначено з дня їх фактичного затримання.

Станом на зараз тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.

Джерело : СБУ

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