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Координував захоплення підприємств на ТОТ. Екссоратник Януковича отримав підозру

Координував захоплення підприємств на ТОТ. Екссоратник Януковича отримав підозру

Слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу на ще одного поплічника президента-втікача Віктора Януковича, який зараз допомагає РФ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

– Йдеться про колишнього очільника Державної реєстраційної служби України Дмитра Ворону. Наприкінці 2022 року його призначили “сенатором РФ – представником виконавчого органу влади Запорізької області”, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що на цій посаді Ворона координував захоплення українських підприємств на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Чоловік за власної ініціативи допомагав росіянам формувати окупаційні адміністрації в тимчасово захоплених районах Херсонської та Запорізької областей. Також був “радником” гауляйтера Балицького.

Крім того, саме Ворона підготував звернення до російського диктатора Володимира Путіна щодо заохочення державними нагородами РФ російських військових та колаборантів, які сприяли окупації регіону.

На підставі отриманих доказів слідчі СБУ повідомили Вороні про підозру за ч. 1 ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору).

За ініціативи СБУ суд наклав арешт на майно зловмисника на десятки мільйонів гривень. Серед арештованого – квартири фігуранта у середмісті Києва та в Миргороді, будинок загальною площею понад 300 кв. м під Києвом та 10 земельних ділянок у столичному регіоні.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення ворожого пособника до відповідальності за злочини проти України.

Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

Раніше Служба безпеки України провела багатоетапну спецоперацію, під час якої затримала ще одного агента головного управління генерального штабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ).

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Джерело: СБУ
Війна в Україні, СБУ
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