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Навчання українських військових на F-16 не робить НАТО стороною конфлікту – Столтенберг

Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

Навчання українських пілотів керувати винищувачами F-16 американського виробництва не робить НАТО стороною конфлікту.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

– Україна має право на самооборону… Ми допомагаємо Україні відстояти це право. Це не робить НАТО та союзників по НАТО стороною конфлікту, – сказав він журналістам.

Нагадаємо, що низка країн заявили про готовність навчати українських військових керувати F-16. Так, наприклад, Португалія не передаватиме Україні літаки F-16 у межах “коаліції винищувачів”, однак країна готова долучитися до навчання персоналу.

Раніше глава МЗС Нідерландів Вопке Хукстра розповів, що навчання українських пілотів на винищувачах F-16 розпочнеться “дуже скоро”.

Джерело: ABC News
Єнс Столтенберг, Винищувач F-16, Винищувачі для України, НАТО
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