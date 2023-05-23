Сидиш і молишся – влучить чи ні: окупанти відмовляються їхати на передову і скаржаться на дефіцит озброєння

Російські окупанти відмовляються їхати на передову навіть під страхом кримінальної відповідальності.

Про це свідчить перехоплена телефонна розмова солдата РФ, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони.

Військовослужбовець поскаржився на дефіцит озброєння та велику кількість поранених.

– Не дуже хороші новини. У п*здорез нас відправляють. Реальний! Укриватися навіть бліндажів немає, просто, бл*. Загалом, сидиш і молишся – влучить чи ні. Мінометка 120-та х*ярить так, що в тебе стіни обсипаються. Зависає “пташка”, і давай танчик х*ярити, а танчик, с*ка, влучний, п*дло, – сказав він.

Солдатам, які не хочуть підписувати контракт і йти на передову, загрожує “стаття”.

– Хто не хоче підписувати, йти, то оголошують “500”, вивозять у місто, там прокуратура. Я кажу: мені по*уй, я нічого підписувати не буду, – додав окупант.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 454-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело : ГУР

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