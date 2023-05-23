Ворог знизив активність у районі Бахмута, ЗСУ просуваються на флангах – Маляр

Російські окупаційні війська знизили активність наступальних дій у районі Бахмута. Водночас українські захисники продовжують просування на флангах.

Про це поінформувала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

– Цієї доби активність наступальних дій ворога на Бахмутському напрямку дещо знизилася. Проте кількість обстрілів стабільно висока, – розповіла вона.

За словами Маляр, у Бахмуті зменшилася інтенсивність боїв. Окупанти проводять “зачистку” захоплених районів міста.

Українські військові наразі контролюють південно-західну околицю Бахмута в районі “Літак”.

У передмісті населеного пункту тривають бої. Війська РФ намагаються зайняти там вигідні позиції, проте їм не вдається це зробити.

– На певних ділянках ворог в обороні. Несе великі втрати. По флангах на півночі й півдні від Бахмута у нас є незначне просування, – додала Маляр.

Як поінформував речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, українські військові утримують невеликий плацдарм у південно-західній частині Бахмута. Йдеться про будівлі, фортифікаційні споруди, окопи, опорні пункти. Це не дозволяє ворогу повністю захопити місто.

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

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