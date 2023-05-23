Укр Рус Eng
Підтримати
Укр Рус Eng
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Винищувач F-16 – характеристики, озброєння та ціна
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Ворог знизив активність у районі Бахмута, ЗСУ просуваються на флангах – Маляр

ЗСУ під Бахмутом

Російські окупаційні війська знизили активність наступальних дій у районі Бахмута. Водночас українські захисники продовжують просування на флангах.

Про це поінформувала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

– Цієї доби активність наступальних дій ворога на Бахмутському напрямку дещо знизилася. Проте кількість обстрілів стабільно висока, – розповіла вона.

За словами Маляр, у Бахмуті зменшилася інтенсивність боїв. Окупанти проводять “зачистку” захоплених районів міста.

Українські військові наразі контролюють південно-західну околицю Бахмута в районі “Літак”.

У передмісті населеного пункту тривають бої. Війська РФ намагаються зайняти там вигідні позиції, проте їм не вдається це зробити.

– На певних ділянках ворог в обороні. Несе великі втрати. По флангах на півночі й півдні від Бахмута у нас є незначне просування, – додала Маляр.

Як поінформував речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, українські військові утримують невеликий плацдарм у південно-західній частині Бахмута. Йдеться про будівлі, фортифікаційні споруди, окопи, опорні пункти. Це не дозволяє ворогу повністю захопити місто.

Читайте також
РФ може перекинути під Бахмут резерви, але вони не мають відповідної підготовки – Юсов
Ворог знизив активність у районі Бахмута, ЗСУ просуваються на флангах – Маляр

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Бахмут, Війна в Україні, ЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Понад 100 вбитих щодоби: в ЗСУ назвали середній показник втрат РФ у Бахмуті
Ворог знизив активність у районі Бахмута, ЗСУ просуваються на флангах – Маляр
Тренування українських пілотів на F-16 вже почалися, наприклад, у Польщі – Боррель
Жозеп Боррель
Військова допомога для України: яку зброю ми отримали від партнерів від початку повномасштабної війни
Зброя
Спроби заморозити війну РФ проти України є помилковими і мають бути відкинуті – Сунак
прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак
ЗСУ утримують плацдарм у Бахмуті, щоб не допустити його повного захоплення – Череватий
Бої за Бахмут
Відео
Україна готова говорити про мирні плани з усіма, хто поважає два принципи – Кулеба

Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова говорити про мирні плани з усіма, хто враховує два фундаментальні принципи. Детальніше – у матеріалі.

Валентина Чорна, Яна Брензей
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (23.05.2023)
Ворог знизив активність у районі Бахмута, ЗСУ просуваються на флангах – Маляр
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (22.05.2023)
Ворог знизив активність у районі Бахмута, ЗСУ просуваються на флангах – Маляр
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (22.05.2023)
Ворог знизив активність у районі Бахмута, ЗСУ просуваються на флангах – Маляр
Газові сховища будуть наповнені! Укртрансгаз готується до опалювального сезону 2023
Ворог знизив активність у районі Бахмута, ЗСУ просуваються на флангах – Маляр
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь