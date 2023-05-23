Їхав на велосипеді: на Херсонщині внаслідок обстрілу загинув чоловік

Російські військові знову з мінометів обстріляли територію Херсонської області. Внаслідок удару країни-агресора є загиблий та поранений. Потерпілого госпіталізовано.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

– Близько 16:30 російські військові здійснили мінометний обстріл села Львове у Бериславському районі, – йдеться у повідомленні.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Варто зазначити, що село Львове розташоване неподалік захопленої Нової Каховки. Росія регулярно завдає ударів по лівобережжю Херсонської області.

Нагадаємо, що вранці 23 травня російські війська обстріляли з мінометів смт Козацьке на Херсонщині. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.