Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Терміново
У Львові чутно вибухи – ОВА повідомила подробиці
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Їхав на велосипеді: на Херсонщині внаслідок обстрілу загинув чоловік

Їхав на велосипеді: на Херсонщині внаслідок обстрілу загинув чоловік
Фото: Офіс генпрокурора

Російські військові знову з мінометів обстріляли територію Херсонської області. Внаслідок удару країни-агресора є загиблий та поранений. Потерпілого госпіталізовано.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

– Близько 16:30 російські військові здійснили мінометний обстріл села Львове у Бериславському районі, – йдеться у повідомленні.

Їхав на велосипеді: на Херсонщині внаслідок обстрілу загинув чоловік

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Варто зазначити, що село Львове розташоване неподалік захопленої Нової Каховки. Росія регулярно завдає ударів по лівобережжю Херсонської області.

Нагадаємо, що вранці 23 травня російські війська обстріляли з мінометів смт Козацьке на Херсонщині. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка.

Війна в Україні, Російська агресія, Херсонська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Данілов назвав регіони РФ, які не можуть бути в безпеці після операції росіян у Бєлгородській області
Олексій Данілов
Чому мешканці прикордоння не евакуюються і їдуть на заміновані поля: перше інтерв’ю голови Сумської ОВА
Володимир Артюх
Радар ППО TRML-4D, автотехніка та БПЛА Vector: Німеччина виділила пакет військової допомоги
Їхав на велосипеді: на Херсонщині внаслідок обстрілу загинув чоловік
Як змусити РФ програти і забути про Україну – The Atlantic
Бої на фронті
Сидиш і молишся – влучить чи ні: окупанти відмовляються їхати на передову і скаржаться на дефіцит озброєння
Їхав на велосипеді: на Херсонщині внаслідок обстрілу загинув чоловік
Відео
Україна готова говорити про мирні плани з усіма, хто поважає два принципи – Кулеба

Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова говорити про мирні плани з усіма, хто враховує два фундаментальні принципи. Детальніше – у матеріалі.

Валентина Чорна, Яна Брензей
Дістаємо противника, а він нас – ні: враження бійців ЗСУ від M777 та Excalibur
M982 Excalibur
Успішний приклад Гостомеля: як у місті використовують руїни, які лишилися після боїв
Їхав на велосипеді: на Херсонщині внаслідок обстрілу загинув чоловік
На скільки може здорожчати електроенергія та чи залишать субсидії
електроенергія
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (23.05.2023)
Їхав на велосипеді: на Херсонщині внаслідок обстрілу загинув чоловік
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь