За добу на Бахмутському напрямку було три бойові зіткнення, знищено 79 окупантів – Череватий
За добу на Бахмутському напрямку відбулося три бойові зіткнення, ЗСУ знищили 79 російських окупантів.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного управління військ ЗСУ Сергій Череватий.
– За цю добу було лише три бойові зіткнення на Бахмутському напрямку. Однак ворог був активним у плані артилерійського ураження – 404 рази він гатив із РСЗВ та ствольної артилерії по наших позиціях. Це ще раз підтверджує, що про жоден “снарядний голод” не йдеться. Ворог здійснив два авіанальоти, – сказав він.
За словами речника, у боях було знищено 79 окупантів, 111 солдатів дістали поранення і один потрапив у полон.
Крім того, українські сили знищили дві російські САУ (Гіацинт і Гвоздика), 9 гармат (Мста, Д-20 і Д-30), а також сім БПЛА різних типів.
Раніше Череватий заявив, що контратаки ЗСУ в районі Бахмута є частиною великого стратегічного задуму військового командування.
Одне із ключових завдань українських бійців – вимотати й обезкровити ворога.