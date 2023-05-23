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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

За добу на Бахмутському напрямку було три бойові зіткнення, знищено 79 окупантів – Череватий

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

За добу на Бахмутському напрямку відбулося три бойові зіткнення, ЗСУ знищили 79 російських окупантів.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного управління військ ЗСУ Сергій Череватий.

– За цю добу було лише три бойові зіткнення на Бахмутському напрямку. Однак ворог був активним у плані артилерійського ураження – 404 рази він гатив із РСЗВ та ствольної артилерії по наших позиціях. Це ще раз підтверджує, що про жоден “снарядний голод” не йдеться. Ворог здійснив два авіанальоти, – сказав він.

За словами речника, у боях було знищено 79 окупантів, 111 солдатів дістали поранення і один потрапив у полон.

Крім того, українські сили знищили дві російські САУ (Гіацинт і Гвоздика), 9 гармат (Мста, Д-20 і Д-30), а також сім БПЛА різних типів.

Раніше Череватий заявив, що контратаки ЗСУ в районі Бахмута є частиною великого стратегічного задуму військового командування.

Одне із ключових завдань українських бійців – вимотати й обезкровити ворога.

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Бахмут

Бахмут, Війна в Україні, Донецька область, Російська агресія
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