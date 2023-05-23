Зливав локації ППО, мостів та шпиталів: у Черкасах затримано агента Кремля

Агент РФ шукав позиції ППО у Черкаській області та локації українських військових шпиталів. Його затримали і повідомили про підозру у державній зраді.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

– Зловмисником виявився мешканець тимчасово окупованої частини Херсонської області, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав загарбників та запропонував їм свою допомогу у війні проти України, – йдеться у повідомленні.

Відомо, що за вказівкою представника ГРУ чоловік приїхав до Черкащини для проведення розвідувально-підривної діяльності. На території області він збирав дані про місця розташування Сил оборони та об’єкти критичної інфраструктури.

Особливо його цікавили локації систем ППО, українських військових шпиталів, а також заводів, мостів та гребель. Добуту інформацію ворожий агент передавав окупантам у вигляді електронних геолокацій із фотографіями. Розвіддані були потрібні РФ для коригування повторних повітряних ударів по області.

Його затримали контррозвідники СБУ під час фотофіксації українського об’єкту критичної інфраструктури у Черкасах та передавання відповідного “звіту” до російської військової розвідки. При ньому знайшли мобільний телефон, який він використав для виконання ворожого розвідування.

Суд обрав затриманому запобіжний захід – утримання під вартою без права внесення застави. Йде розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Чоловікові загрожує довічне позбавлення волі.

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