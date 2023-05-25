12-та зустріч Рамштайн: хто перший надасть F-16 і чого ще чекати Україні

25 травня очікується проведення 12-го засідання Контактної групи з оборони України, яка також має назву Рамштайн.

Незадовго до чергового засідання у форматі Рамштайн Україна отримала низку позитивних новин стосовно майбутнього ймовірного постачання винищувачів F-16.

На це вказує зокрема й те, що низка західних держав вже оголосила, що планує розпочати навчання українських пілотів для роботи з цими літаками в межах авіаційної коаліції.

Чи ухвалить якась із країн-членів Рамштайну рішення про постачання західних винищувачів для України та чого чекати від 12-го засідання Контактної групи – читайте на Фактах ICTV.

Що відомо

Як було анонсовано раніше Міністерством оборони США, зустріч 12-го Рамштайну відбудеться 25 травня в онлайн-форматі.

Повідомлялося, що міністр оборони США Ллойд Остін провів розмову з міністром оборони України Олексієм Резніковим напередодні засідання Української оборонної контактної групи 25 травня.

У повідомленні Пентагону зазначається, що засідання буде присвячене підтримці здатності України до маневру бронетехнікою і зміцненню системи протиповітряної оборони України проти безперервних жорстоких атак із боку Росії.

Що обговорять

Очікується, що на початку засідання українська сторона, а її, як правило, представляє міністр оборони України Олексій Резніков, озвучить нагальні потреби та розкаже про ситуацію на передовій.

Одним із пріоритетних питань буде посилення систем ППО та забезпечення військових боєприпасами, зазначав раніше речник Пентагону генерал Патрік Райдер. Також очікується дискусія щодо підготовки українських пілотів F-16.

Як заявив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий і політичний експерт Олександр Мусієнко, на засіданні 12-го Рамштайну, окрім додаткових систем ППО та поставок винищувачів, обговорять забезпечення безперебійної логістики.

– Я думаю, по-перше, безперебійна логістика у значній кількості снарядів і боєприпасів абсолютно всіх видів, які нам потрібні, починаючи від ракет до систем HIMARS, мін і закінчуючи гранатометами та всім, що необхідно. Чому я кажу безперебійна? Тому що це процес. І ми готуємося до контрнаступу. І під час контрнаступу ми потребуватимемо великої кількості боєприпасів – це нам потрібно, – сказав Мусієнко в ефірі національного телемарафону.

Чого чекають в Україні

Говорячи про наступне засідання Рамштайну, міністр Резніков повідомляв, що зміцнення ППО/ПРО залишиться пріоритетом №1.

– Наземні системи – від ПЗРК до потужних батарей – і ракети до них, це незмінно у фокусі. Про це, зокрема, ми будемо говорити з колегами на черговій зустрічі у форматі Рамштайн наступного тижня, – писав він у Facebook.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов своєю чергою казав, що під час засідання Ставки верховного головнокомандувача було обговорено постачання й обслуговування Україні літаків.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив: усе, що вимагається від України в питанні поставок літаків F-16, буде зроблено “дуже швидко”.

– Ці літаки мають посилити наше ППО і дати можливість бути сильними в повітрі. Я впевнений, усе, що стосується української сторони, ми зробимо швидко, тож дуже сподіваюся, що йдеться про місяці, – сказав він.

Єрмак уточнив, що літаки насамперед надаватимуть країни-партнери, “які вже заявили про готовність, а потім приєднуватимуться інші”.

На порядку денному – F-16

Під час брифінгу представник Пентагону Райдер заявив, що наразі невідомо, коли і як будуть надані багатоцільові американські винищувачі F-16.

– Що стосується детальнішої інформації і того, коли ці навчання почнуться, як ці літаки будуть надані та хто їх надасть, я не можу сказати, – сказав представник Міноборони США.

Водночас він додав, що навчання українських пілотів відбуватимуться за межами України, а саме – у Європі.

Хоча низка країн погодилася проводити навчання пілотів ЗСУ на винищувачах F-16, декілька країн ЄС вже виступили із заявами, що не зможуть надати Україні зазначені літаки. Серед них, зокрема, Іспанія, Португалія та Польща.

Своєю чергою Олександр Мусієнко вважає, що на 12-му Рамштайні темі літаків буде приділена особлива увага, а надто – обговоренню технічної складової щодо винищувачів.

– По-третє, це детальніше обговорення технічної складової щодо постачання літаків. Більше та предметніше щодо навчань, навчання інженерно-технічного персоналу, кількості, які країни та інше. Так, певною мірою Рамштайн-12 може стати авіаційним, – казав він.

А Міністерство оборони України раніше повідомляло, що українцям слід очікувати на появу винищувачів F-16 в небі України вже цієї весни.

Паралельно очікується, що навчання українських пілотів триватимуть близько чотирьох місяців, тому поставки винищувачів безпосередньо в Україну можуть бути реалізовані, ймовірно, не раніше від вересня поточного року.

Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що терміни передання F-16 Києву залежатимуть від перебігу бойових дій.

– Ще слід вирішити, коли і як це станеться (поставки винищувачів. – Ред.). Залежно від бойових дій, і того, як розвиватиметься ситуація на полі бою, буде ухвалено остаточне рішення щодо питання постачання літаків, – сказав він на пресконференції в Брюсселі.

Генсек НАТО додав, що в цьому питанні потрібно діяти “крок за кроком”, тому він вважає доцільним спершу розпочати навчання українських пілотів на західних винищувачах.

Щодо питання, хто перший з країн може поставити Україні літаки, то наразі немає офіційної заяви від представників держав-членів НАТО.

Проте, як писало видання Politico з посиланням на радника українського міністра оборони Юрія Сака, Нідерланди можуть стати першою країною, яка передасть Україні винищувачі F-16.

Наразі Нідерланди використовують 24 винищувачі F-16, які будуть недоступні для поставок іншим країнам “до середини 2024 року”, заявив представник Міністерства оборони Нідерландів.

Втім Нідерланди мають ще 18 літаків F-16, “які більше не використовуються в бойових діях” і “можуть бути передані в інше місце призначення”.

За словами представника Міноборони Нідерландів, 12 із 18 літаків планувалося передати приватній компанії, але передавання було відкладено, що може означати намір поставити ці винищувачі Україні.

Нагадаємо, попередній Рамштайн відбувся 21 квітня. За його підсумками ухвалено рішення про нову партію озброєння та обговорено питання постачань літаків F-16.

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