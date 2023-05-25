Атака Шахедів по Україні: під Києвом працює ППО
Пізно ввечері 24 травня у Києві, а також у Київській і Чернігівській областях, було оголошено повітряну тривогу.
За попередньою інформацією, небезпека пов’язана із загрозою атаки іранських дронів Shahed, випущених Росією.
Оновлено о 0:25, 25 травня. У Київській обласній військовій адміністрації підтвердили, що Росія застосовує дрони. Вибухи, які можуть чути мешканці області, пов’язані з роботою ППО.
– У Київській області небезпека застосування ворожих БпЛА. Сили ППО вже працюють, – йдеться у повідомленні.
У КМВА також заявили, що в області, на підступах до Києва, працює ППО.
Перед цим мешканців Києва та областей влада закликала пройти в укриття цивільного захисту.
Портали, які відстежують активність ворожої авіації, повідомляють, що два БпЛА Shahed були зафіксовані у районі Київського водосховища.
Повітряна тривога була оголошена ще й у Херсонській, Житомирській, Кіровоградській та Миколаївській областях. За даними моніторингових груп, ідеться також про загрозу атаки безпілотників із РФ.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак закликав не ігнорувати тривогу.
Дізнатись, де наразі в Україні оголошена повітряна тривога, можна з допомогою інтерактивної онлайн-карти на Фактах ICTV.