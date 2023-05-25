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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Атака Шахедів по Україні: під Києвом працює ППО

Атака Шахедів по Україні: під Києвом працює ППО
Фото: Getty Images

Пізно ввечері 24 травня у Києві, а також у Київській і Чернігівській областях, було оголошено повітряну тривогу.

За попередньою інформацією, небезпека пов’язана із загрозою атаки іранських дронів Shahed, випущених Росією.

Оновлено о 0:25, 25 травня. У Київській обласній військовій адміністрації підтвердили, що Росія застосовує дрони. Вибухи, які можуть чути мешканці області, пов’язані з роботою ППО.

– У Київській області небезпека застосування ворожих БпЛА. Сили ППО вже працюють, – йдеться у повідомленні.

У КМВА також заявили, що в області, на підступах до Києва, працює ППО.

Перед цим мешканців Києва та областей влада закликала пройти в укриття цивільного захисту.

Портали, які відстежують активність ворожої авіації, повідомляють, що два БпЛА Shahed були зафіксовані у районі Київського водосховища.

Повітряна тривога була оголошена ще й у Херсонській, Житомирській, Кіровоградській та Миколаївській областях. За даними моніторингових груп, ідеться також про загрозу атаки безпілотників із РФ.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак закликав не ігнорувати тривогу.

Дізнатись, де наразі в Україні оголошена повітряна тривога, можна з допомогою інтерактивної онлайн-карти на Фактах ICTV.

Безпілотники, Дрони, Київ, Київська область, Чернігівська область
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