Мінус 400 окупантів, гелікоптер та 21 артсистема: втрати РФ за добу

Із початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 204 760 своїх військових, з них 400 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати РФ з 24.02.22 по 24.05.23:

танків ‒ 3792 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 7424 (+5) од,

артилерійських систем – 3339 (+21) од,

РСЗВ – 570 (+5) од,

засобів ППО ‒ 327 (+0) од,

літаків – 309 (+0) од,

гелікоптерів – 296 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2871 (+7),

крилатих ракет ‒ 1015 (+0),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6146 (+7) од,

спеціальної техніки ‒ 440 (+7).

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що російські війська звели нові укріплення в поки що окупованому Криму вздовж доріг до півострова.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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