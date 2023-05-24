Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Мінус 400 окупантів, гелікоптер та 21 артсистема: втрати РФ за добу
Із початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 204 760 своїх військових, з них 400 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Інші втрати РФ з 24.02.22 по 24.05.23:
- танків ‒ 3792 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7424 (+5) од,
- артилерійських систем – 3339 (+21) од,
- РСЗВ – 570 (+5) од,
- засобів ППО ‒ 327 (+0) од,
- літаків – 309 (+0) од,
- гелікоптерів – 296 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2871 (+7),
- крилатих ракет ‒ 1015 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6146 (+7) од,
- спеціальної техніки ‒ 440 (+7).
Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що російські війська звели нові укріплення в поки що окупованому Криму вздовж доріг до півострова.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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