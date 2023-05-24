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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Мінус 400 окупантів, гелікоптер та 21 артсистема: втрати РФ за добу

розбита техніка РФ
Фото: УНІАН

Із початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 204 760 своїх військових, з них 400 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати РФ з 24.02.22 по 24.05.23:

  • танків ‒ 3792 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7424 (+5) од,
  • артилерійських систем – 3339 (+21) од,
  • РСЗВ – 570 (+5) од,
  • засобів ППО ‒ 327 (+0) од,
  • літаків – 309 (+0) од,
  • гелікоптерів – 296 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2871 (+7),
  • крилатих ракет ‒ 1015 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6146 (+7) од,
  • спеціальної техніки ‒ 440 (+7).

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що російські війська звели нові укріплення в поки що окупованому Криму вздовж доріг до півострова.

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Ганна Маляр

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, ЗСУ
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