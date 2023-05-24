Мовне законодавство на деокупованих територіях діятиме без винятків – омбудсмен
Чинне мовне законодавство України має бути імплементоване на всіх деокупованих територіях без змін.
Про це повідомляє пресслужба Секретаріату мовного омбудсмена із посиланням на заступника керівника відомства Сергія Сиротенка.
– Чинне законодавство України має бути імплементоване під час реінтеграції деокупованих територій без змін, – інформує пресслужба.
Сиротенко зазначив, що стаття 6 закону України Про забезпечення функціонування української мови як державної регламентує, що кожен громадянин України зобов’язаний володіти державною мовою, а мовою освітнього процесу має бути українська.
Нагадаємо, що раніше міністр освіти та науки Оксен Лісовий назвав три предмети, від яких не можна відмовитися у школах.
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