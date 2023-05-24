Німеччина може зробити внесок в “коаліцію винищувачів” для України, але є нюанс

Німеччина може зробити внесок в українську “коаліцію винищувачів”, навіть попри відсутність F-16 у Бундесвері.

Про це заявив командувач військово-повітряних сил ФРН Інго Герхарц, повідомляє Tagesspiegel.

– Країни, які не мають F-16, можуть тут надати підтримку радше опосередковано, наприклад, навчанням (українських пілотів, – Ред.), – сказав він.

За словами Герхарца, озброєння німецьких винищувачів Eurofighter можна перенести на літаки F-16, які отримають наші військові.

Чи братиме Німеччина участь у коаліції та в якому обсязі – вирішуватимуть політики, додав генерал-лейтенант.

– Не в останню чергу через швидку доступність, Україна зараз розраховує на F-16 для кращої підтримки своїх сухопутних військ. Багато країн лише нещодавно зняли свої літаки з експлуатації і могли б оперативно доставити їх в Україну, – сказав Герхарц.