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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Німеччина може зробити внесок в “коаліцію винищувачів” для України, але є нюанс

Винищувач F-16
Фото: Depositphotos

Німеччина може зробити внесок в українську “коаліцію винищувачів”, навіть попри відсутність F-16 у Бундесвері.

Про це заявив командувач військово-повітряних сил ФРН Інго Герхарц, повідомляє Tagesspiegel.

– Країни, які не мають F-16, можуть тут надати підтримку радше опосередковано, наприклад, навчанням (українських пілотів, – Ред.), – сказав він.

За словами Герхарца, озброєння німецьких винищувачів Eurofighter можна перенести на літаки F-16, які отримають наші військові.

Чи братиме Німеччина участь у коаліції та в якому обсязі – вирішуватимуть політики, додав генерал-лейтенант.

– Не в останню чергу через швидку доступність, Україна зараз розраховує на F-16 для кращої підтримки своїх сухопутних військ. Багато країн лише нещодавно зняли свої літаки з експлуатації і могли б оперативно доставити їх в Україну, – сказав Герхарц.

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Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Німеччина
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