Німеччина може зробити внесок в “коаліцію винищувачів” для України, але є нюанс
Німеччина може зробити внесок в українську “коаліцію винищувачів”, навіть попри відсутність F-16 у Бундесвері.
Про це заявив командувач військово-повітряних сил ФРН Інго Герхарц, повідомляє Tagesspiegel.
– Країни, які не мають F-16, можуть тут надати підтримку радше опосередковано, наприклад, навчанням (українських пілотів, – Ред.), – сказав він.
За словами Герхарца, озброєння німецьких винищувачів Eurofighter можна перенести на літаки F-16, які отримають наші військові.
Чи братиме Німеччина участь у коаліції та в якому обсязі – вирішуватимуть політики, додав генерал-лейтенант.
– Не в останню чергу через швидку доступність, Україна зараз розраховує на F-16 для кращої підтримки своїх сухопутних військ. Багато країн лише нещодавно зняли свої літаки з експлуатації і могли б оперативно доставити їх в Україну, – сказав Герхарц.
Українські енергетики вже готуються до наступного опалювального сезону. Збитки після російських обстрілів енергосистеми мільярдні. Щоб полагодити все – потрібні гроші та час, а його залишилося зовсім не багато.Наталія Кулик