Окупанти планують вивезти дітей із Луганщини під приводом медоглядів – ЦНС

На тимчасово окупованій території Луганщини окупанти планують провести “медичні огляди” дітей, щоб потім вивезти їх до РФ.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Зазначено, що так звані медичні огляди на ТОТ є лише фікцією, яку росіяни використовують як привід для депортації дітей.

– Жодних медичних оглядів реально не проводиться, але дітям ставлять вигадані діагнози та використовують це, щоб вивезти їх “на лікування” у медичних закладах Російської Федерації, – йдеться у повідомленні.

У Центрі додають, що на проведення таких “профілактичних медичних оглядів” у 2023 році уряд РФ виділив понад 1,4 млн рублів.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що на Луганщині загарбники окупували лікарні та відмовляють цивільним у меддопомозі.

Джерело: Центр нацспротиву

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.