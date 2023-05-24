Ілля Нежигай, редактор стрічки
Попередньо, ППО: у Чернігівській області пролунав вибух
У Чернігівській області пролунали вибухи.
Перед цим в області була оголошена повітряна тривога.
За попередньою непідтвердженою інформацією, в області працює протиповітряна оборона.
Наразі військові чи влада Чернігівської області не коментували інформацію про вибухи.
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