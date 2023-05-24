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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Попередньо, ППО: у Чернігівській області пролунав вибух

Вибух
Фото: Depositphotos

У Чернігівській області пролунали вибухи.

Перед цим в області була оголошена повітряна тривога.

За попередньою непідтвердженою інформацією, в області працює протиповітряна оборона.

Наразі військові чи влада Чернігівської області не коментували інформацію про вибухи.

Війна в Україні, Вибух, Чернігівська область
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