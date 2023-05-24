В операції під Бєлгородом було повернуто техніку США, яку окупанти забрали у ЗСУ під Бахмутом – боєць ЛСР

Росіяни, які влаштували військову операцію на території Росії 22 травня, відбили захоплену ЗС РФ техніку під Бахмутом і повернули назад в Україну, а загальні втрати російських добровольців становили 2 загиблих і 10 поранених.

Про це представник легіону Свобода Росії (ЛСР) на позивний Цезар заявив під час спільної пресконференції з бійцями Російського добровольчого корпусу (РДК) в одному з прикордонних районів України.

– Наша боротьба триває: операція в Грайворонському районі минула успішно, її цілей були досягнуті. Противника розгромлено, частина ганебно втекла; ми затрофеїли велику кількість техніки і взяли полонених. Ми не зрадимо ідею Вільної Росії, надії росіян, повернемо в Росію правду і справедливість, – сказав він.

Він також пообіцяв, що на території таким російським містам, як Бєлгород, Брянськ, Курськ, Воронеж, Ростов і Москва варто чекати нових візитів від двох підрозділів.

– У Бєлгородській області ми стали свідками безпринципності та жорстокості путінських військ: доки легіонери й проходили населені пункти, не чіпаючи місцевих жителів, ствольна артилерія та авіація ЗС РФ працювала по мирних містах. Це та сама турбота про громадян, про яку говорять у Кремлі? Ми довели, що путінські війська виявилися абсолютно не готовими до організованого опору росіян і готові стерти з лиця землі свої ж землі, щоб не показати слабину, – додав військовий.

За його словами, нині Збройні сили Російської Федерації деморалізовані та непідготовлені.

– Вони практично не здійснювали опору, попри величезну чисельну перевагу. Тому що наша мета: не гаманці і влада, а звільнення і справедливість у Росії, а правда, як ми знаємо, завжди перемагає, – додав Цезар.

Він наголосив, що ЛСР разом із РДК на території Росії використовували техніку, яку свого часу “армія кремлівських зомбі відібрала у ЗСУ під Бахмутом”. За його словами, цю техніка було “перетрофеєно” і повернуто назад.

Своєю чергою, командир РДК на позивний White Rex, говорячи про військову техніку, нагадав цитату президента РФ Володимира Путіна, що нібито “в будь-якому військторзі можна придбати військову техніку”, вказуючи на те, як глава Кремля до повномасштабного вторгнення Росії виправдовував присутність російських сил в окупованих районах Донецької та Луганської областей.

Командир РДК також наголосив, що американську техніку, яку раніше захопили російські війська, було здобуто в боях під час операції в Бєлгородській області.

Боєць із позивним Цезар також назвав загальні втрати РДК і ЛСР за підсумками операції.

– Загальні втрати за операцію склали 2 людини загиблими і 10 пораненими. На противагу лицемірним заявам пропагандистів, які не в силах перемогти і тому малюють нам величезні втрати, – підсумував Цезар.

Він повторив, що російські військові з ЛСР і РДК “повернуться додому”: і до Бєлгорода, і до Москви, і до Владивостока.

Операція, підсумки якої підбили бійці РДК та ЛСР, була проведена протягом 22 травня на території Бєлгородської області. Метою операції були диверсії та утворення демілітаризованої зони між кордонами України та РФ.

Одним з результатів операції стало знищення прикордонного пункту РФ та “звільнення”, як заявляли бійці РДК та ЛСР, декількох населених пунктів.

Фото: Легіон Свобода Росії

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