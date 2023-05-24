Росіяни скинули авіабомбу на дитсадок у Сумській області
Російські окупаційні війська завдали удар керованою авіабомбою (КАБ) по дитячому садочку у Сумській області.
Про це ввечері 24 травня повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.
– Сьогодні росіяни завдавали вогневого ураження орієнтовно КАБ (1 вибух) по дитячому садочку в Юнаківській громаді, – йдеться у повідомленні.
В ОВА не повідомили час атаки окупантів та інформацію, чи є внаслідок удару постраждалі або загиблі.
Дізнатися, де наразі в Україні оголошена повітряна тривога, можна на інтерактивній онлайн-карті на Фактах ICTV.
Раніше Факти ICTV взяли перше інтерв’ю в голови Сумської ОВА Володимира Артюха, який очолив цю посаду 12 квітня. В ньому Артюх, зокрема, розповів про життя регіону, який на початку повномасштабного вторгнення Росії був під окупацією.
Фото: Сумська ОВА
Джерело: Сумська ОВА
Українські енергетики вже готуються до наступного опалювального сезону. Збитки після російських обстрілів енергосистеми мільярдні. Щоб полагодити все – потрібні гроші та час, а його залишилося зовсім не багато.Наталія Кулик