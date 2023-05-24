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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Росіяни скинули авіабомбу на дитсадок у Сумській області

Росіяни скинули авіабомбу на дитсадок у Сумській області

Російські окупаційні війська завдали удар керованою авіабомбою (КАБ) по дитячому садочку у Сумській області.

Про це ввечері 24 травня повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

– Сьогодні росіяни завдавали вогневого ураження орієнтовно КАБ (1 вибух) по дитячому садочку в Юнаківській громаді, – йдеться у повідомленні.

В ОВА не повідомили час атаки окупантів та інформацію, чи є внаслідок удару постраждалі або загиблі.

Дізнатися, де наразі в Україні оголошена повітряна тривога, можна на інтерактивній онлайн-карті на Фактах ICTV.

Раніше Факти ICTV взяли перше інтерв’ю в голови Сумської ОВА Володимира Артюха, який очолив цю посаду 12 квітня. В ньому Артюх, зокрема, розповів про життя регіону, який на початку повномасштабного вторгнення Росії був під окупацією.

Фото: Сумська ОВА

Джерело: Сумська ОВА

Авіаудари, Війна в Україні, Вибух, Сумська область
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