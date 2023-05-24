Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Терміново
У Львові чутно вибухи – ОВА повідомила подробиці
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Розстріляли 20 осіб просто в окопі: окупант зізнався у нелюдських вбивствах військових ЗСУ

Розстріляли 20 осіб просто в окопі: окупант зізнався у нелюдських вбивствах військових ЗСУ
Фото: Getty Images

Російські окупанти взяли у полон 20 військовослужбовців ЗСУ і розстріляли їх просто в окопі.

Про це свідчить перехоплена телефонна розмова солдата РФ, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

– Учора вночі ми взяли в оточення ліс. Ми – штурмовики, йдемо вперед, стріляємо – вбиваємо. Ми обійшли ліс з “укропами”. Взяли 20 осіб у полон і просто в окопі їх усіх розстріляли, на*уй. Льоха вчора, у мене кореш, почав відрізати вуха. Чому відрізати вуха? Щоб більше не слухали, де ми ходимо, на*уй, – сказав окупант.

Зі слів російського солдата можна зрозуміти, що він пишається нелюдськими вбивствами.

– Сьогодні 8 осіб спробували нас убити. Вони, мені здається, *хуїли більше від того, що ми там сидимо. Ми їх так за*уярили. Двом голову перерізали, тому що в хлопця, в Антохи, закінчилися патрони. Я кажу: Бл*ть, братан, на дембель підемо, ти мені цей ножик подаруєш, як трофей укропівський. Він каже: Без проблем, – розповів окупант.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 455-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте також
Не буває шкода, це просто робота: полонений росіянин про розстріл цивільних у Бучі
Розстріляли 20 осіб просто в окопі: окупант зізнався у нелюдських вбивствах військових ЗСУ

Війна в Україні, Розвідка, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
В Одесі можуть відкрити деякі пляжі для купання в морі
пляж, Одеса, Чорне море
Пілоти ЗСУ вже використовують ракети Storm Shadow – Резніков
Розстріляли 20 осіб просто в окопі: окупант зізнався у нелюдських вбивствах військових ЗСУ
Готуйтеся до повстання у Білорусі, бо воно станеться – польський генерал
Розстріляли 20 осіб просто в окопі: окупант зізнався у нелюдських вбивствах військових ЗСУ
ЗСУ вдається просуватися вперед: Маляр про ситуацію навколо Бахмута
війна в Україні
РФ потрібен інформаційний привід: Данілов пояснив, навіщо поширюють фейки про “поранення” Залужного
Розстріляли 20 осіб просто в окопі: окупант зізнався у нелюдських вбивствах військових ЗСУ
Відео
Економіка
На скільки може здорожчати електроенергія та чи залишать субсидії

Українські енергетики вже готуються до наступного опалювального сезону. Збитки після російських обстрілів енергосистеми мільярдні. Щоб полагодити все – потрібні гроші та час, а його залишилося зовсім не багато.

Наталія Кулик
Перехід на григоріанський календар: які дати свят зміняться, а які – залишаться
Розстріляли 20 осіб просто в окопі: окупант зізнався у нелюдських вбивствах військових ЗСУ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (24.05.2023)
Розстріляли 20 осіб просто в окопі: окупант зізнався у нелюдських вбивствах військових ЗСУ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (24.05.2023)
Розстріляли 20 осіб просто в окопі: окупант зізнався у нелюдських вбивствах військових ЗСУ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (24.05.2023)
Розстріляли 20 осіб просто в окопі: окупант зізнався у нелюдських вбивствах військових ЗСУ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь