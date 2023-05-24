Розстріляли 20 осіб просто в окопі: окупант зізнався у нелюдських вбивствах військових ЗСУ

Російські окупанти взяли у полон 20 військовослужбовців ЗСУ і розстріляли їх просто в окопі.

Про це свідчить перехоплена телефонна розмова солдата РФ, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

– Учора вночі ми взяли в оточення ліс. Ми – штурмовики, йдемо вперед, стріляємо – вбиваємо. Ми обійшли ліс з “укропами”. Взяли 20 осіб у полон і просто в окопі їх усіх розстріляли, на*уй. Льоха вчора, у мене кореш, почав відрізати вуха. Чому відрізати вуха? Щоб більше не слухали, де ми ходимо, на*уй, – сказав окупант.

Зі слів російського солдата можна зрозуміти, що він пишається нелюдськими вбивствами.

– Сьогодні 8 осіб спробували нас убити. Вони, мені здається, *хуїли більше від того, що ми там сидимо. Ми їх так за*уярили. Двом голову перерізали, тому що в хлопця, в Антохи, закінчилися патрони. Я кажу: Бл*ть, братан, на дембель підемо, ти мені цей ножик подаруєш, як трофей укропівський. Він каже: Без проблем, – розповів окупант.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 455-ту добу.

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