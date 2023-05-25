Україна вже збила 900 дронів Shahed: Зеленський закликав іранців не допомагати РФ

Україна знищила вже 900 іранських дронів Shahed, а тому жителям Ірану не слід продовжувати допомагати Росії, яка запускає ці безпілотники.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні за підсумками 24 травня.

Він повідомив, що провів сьогодні перше засідання Ставки після візитів за кордон і зустрічей зі світовими лідерами.

Президент нагадав, що рішення, ухвалені в міжнародних зустрічах, передусім стосувались авіаційної коаліції.

– Ми робимо все, щоби скоротити час до результату, до появи в українському небі нових і потужних літаків з українськими пілотами. Зрозуміло, що цей глобальний крок дасть змогу розширити наші оборонні можливості. Бо лише з потужними літаками система протиповітряної оборони стає повноцінною. А з іншого боку, перший же український F-16 стане одним із найсильніших сигналів від світу, що Росія через її ж агресію лише втрачатиме – буде слабшою, ставатиме ще більш ізольованою, – сказав він.

Володимир Зеленський наголосив, що це буде сигналом програшу російського терору.

– Ми підготуємо всю необхідну базу, щоб такий наш авіаційний перехід відбувся максимально швидко й ефективно. Наші воїни вже довели, що можуть опанувати сучасну зброю так результативно, як від нас навіть не очікували. З літаками, я впевнений, буде так само успішно, – сказав він.

Український лідер додав, що головним у питанні літаків є швидкість тренування українських пілотів і постачання, тобто час, який мине між рішеннями та реальним захистом неба України.

Щодо засідання Ставки верховного головнокомандувача, то на ній президент заслухав звіти командувачів, головкома, керівника ГУР, які розповіли про поточну ситуацію на фронті та протидію окупантам в тому, що Росія хоче зробити проти України.

– Знаємо, чим відповідати. Зокрема, це стосується ракетної загрози та постійного терору дронами-камікадзе. Зараз Росія дедалі частіше вдається до так званих комбінованих ударів – різні типи ракет, різні типи дронів, – застеріг Володимир Зеленський.

Президент додав, що дії Повітряних сил ЗСУ та розвідки допомагають уповільнити зміни тактики щодо російського терору.

– Якщо взяти, до прикладу, лише одне знаряддя російського терору – іранські Shahed, то нині на рахунку наших воїнів майже 900 цих збитих дронів. Загалом же проти України було застосовано близько 1160 Shahed. Більшість – збиваємо, – сказав він.

Володимир Зеленський додав, що Україна постійно шукає інструменти, щоб зробити кількість збиття іранських дронів повною.

Президент додав, зважаючи на те, що удари РФ іранськими дронами тривають постійно, він звертається безпосередньо до народу Ірану.

– До всіх – до суспільства, до іранських улемів, до кожної іранської родини, до тих людей, які здатні впливати на державні рішення в Ірані. Просте запитання: а для чого вам бути співучасниками російського терору? Чому ви на боці держави-зла? Світ же бачить, що відбувається, і ви всі в Ірані бачите. Підтримку зла неможливо заперечувати, – сказав президент України.

Він наголосив, що хоч Повітряні сили ЗСУ і навчилися збивати більшість іранських дронів-камікадзе, які Тегеран передає Москві, але все ж таки є й влучання.

– Коли іранський дрон убиває вагітну українську жінку разом з її чоловіком у них удома, то для чого це вам, матері й батьки в Ірані? Коли ваш Shahed б’є по гуртожитку з нашими студентами, люди гинуть, починається пожежа, на місце прибувають рятувальники, і за кілька хвилин б’є другий Shahed, забираючи життя уже в тих, хто рятував життя інших… Для чого такі цинічні вбивства Ірану? Руками Росії, але вашою, вашою зброєю, – сказав президент.

Володимир Зеленський нагадав, що іранці від цієї допомоги Росії в актах терору отримують лише більше ізоляції від світу та більше проблем.

Президент каже, що для Росії мішенню є абсолютно все.

– Люди Ірану! Росія б’є по всьому, не розбираючи. Артилерією й мінометами, ракетами й дронами – тим, що в неї є, і тим, що від вашого імені Росії дають. Я впевнений, ви маєте бути на іншому боці історії – не зі злом, – сказав він.

Глава держави нагадав, що Росія почала цю війну заради поневолення, а сама Росія веде політику агресивної колонізації проти сусідньої нації. Крім того, сьогодні РФ краде українських дітей та знищує національні спільноти, разом із християнами та мусульманами.

Президент звернувся до іранців та сказав, що вони могли б жити зовсім інакше, якби їх не ставили на один бік із таким злом, як російська агресія.

– Ваші Shahed, які щоночі тероризують Україну, означають лише те, що людей Ірану штовхають ще глибше й глибше на темний бік історії, – сказав він.

Наприкінці звернення президент подякував усім, хто рятує українців від російського терору.

Джерело : Офіс президента

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