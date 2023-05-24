Усі навчальні заклади внесуть до системи охорони поліції – Шмигаль
Усі навчальні заклади України внесуть до системи охорони поліції.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками наради щодо завершення навчального року й підготовки до наступного.
– Заслухав інформацію міністра внутрішніх справ щодо створення безпекового середовища в закладах освіти. Підготовлені зміни до постанови щодо внесення всіх закладів освіти до системи охорони поліції, – заявив він.
Шмигаль наголосив, що міністерства й ОВА мають зосередитися на п’яти напрямах:
- безпека, зокрема будівництво надійних укриттів;
- максимум очного навчання там, де це можливо;
- доступність, зокрема забезпечення шкільними автобусами;
- відбудова зруйнованого;
- продовження реформи Нової української школи.
За даними Міністерства освіти і науки, на сьогодні вже майже 75% шкіл забезпечені укриттями, а також технікою, підручниками та автобусами.
– Уряд уже спрямував до місцевих бюджетів субвенцію в 1,5 млрд грн на облаштування безпечних умов у школах. Міністерства й ОВА отримали відповідні завдання й доручення. Наявність споруд цивільного захисту дозволить нам відновити очне навчання та досягнути кращої якості освітнього процесу, – додав Денис Шмигаль.
Фото: Денис Шмигаль
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