Усі навчальні заклади внесуть до системи охорони поліції – Шмигаль

Усі навчальні заклади України внесуть до системи охорони поліції.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками наради щодо завершення навчального року й підготовки до наступного.

– Заслухав інформацію міністра внутрішніх справ щодо створення безпекового середовища в закладах освіти. Підготовлені зміни до постанови щодо внесення всіх закладів освіти до системи охорони поліції, – заявив він.

Шмигаль наголосив, що міністерства й ОВА мають зосередитися на п’яти напрямах:

безпека, зокрема будівництво надійних укриттів;

максимум очного навчання там, де це можливо;

доступність, зокрема забезпечення шкільними автобусами;

відбудова зруйнованого;

продовження реформи Нової української школи.

За даними Міністерства освіти і науки, на сьогодні вже майже 75% шкіл забезпечені укриттями, а також технікою, підручниками та автобусами.

– Уряд уже спрямував до місцевих бюджетів субвенцію в 1,5 млрд грн на облаштування безпечних умов у школах. Міністерства й ОВА отримали відповідні завдання й доручення. Наявність споруд цивільного захисту дозволить нам відновити очне навчання та досягнути кращої якості освітнього процесу, – додав Денис Шмигаль.

Фото: Денис Шмигаль

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