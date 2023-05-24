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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Використовують досвід Холодної війни: США прискорили постачання допомоги в Україну на 30%

США Україна
Фото: Getty Images

США прискорили постачання військової допомоги до України на 30% з початку повномасштабного вторгнення військ РФ.

Про це заявив речник 21-го командування оперативного забезпечення армії США, повідомляє видання Defense One.

Він пояснив прискорення постачання збільшенням досвіду, звітами про виконання та покращенням здатності прогнозувати операції.

Армія США заново вивчає прийоми часів Холодної війни задля швидкого переміщення солдатів та техніки зі Сполучених Штатів до Європи.

– США вперше почали відпрацьовувати навички, необхідні для швидкого перекидання військ і озброєнь через Атлантику, у 2019 році, коли розпочали щорічні навчання Defender-Europe. Під час навчань тисячі військових перекидаються зі США до Європи, що є відлунням військових навчань Reforger, які готували сили НАТО до перемоги над радянським вторгненням у Західну Німеччину, – йдеться у статті.

За даними видання, з початку великої війни потік озброєнь до України “зріс у геометричній прогресії”.

Станом на 21 травня США пообіцяли надати озброєння та обладнання на суму $38 млрд. Більшість із цієї допомоги буде надано зі складів Сполучених Штатів.

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Війна в Україні, Російська агресія, США
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