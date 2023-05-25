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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Взяв подушку та намалював мапу: на Одещині чоловік хотів вплав перетнути кордон

Взяв подушку та намалював мапу: на Одещині чоловік хотів вплав перетнути кордон
Фото: Держприкордонслужба

На березі річки Дунай військовослужбовці Ізмаїльського загону затримали 42-річного чоловіка, який планував перетнути державний рубіж уплав на надувній гумовій подушці.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що у телефоні мандрівника містилася світлина з кресленням маршруту руху до Румунії, що пролягав через річку. Прикордонникам житель Дніпропетровської області пояснив, що маршрут прокладав особисто, водночас враховував, де найменша ширина та глибина Дунаю.

Взяв подушку та намалював мапу: на Одещині чоловік хотів вплав перетнути кордон
Взяв подушку та намалював мапу: на Одещині чоловік хотів вплав перетнути кордон
Взяв подушку та намалював мапу: на Одещині чоловік хотів вплав перетнути кордон
Взяв подушку та намалював мапу: на Одещині чоловік хотів вплав перетнути кордон
Взяв подушку та намалював мапу: на Одещині чоловік хотів вплав перетнути кордон
Взяв подушку та намалював мапу: на Одещині чоловік хотів вплав перетнути кордон
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Взяв подушку та намалював мапу: на Одещині чоловік хотів вплав перетнути кордон

За спробу незаконного перетину державного кордону особу притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 204-1 Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Згідно з ухвалою суду, чоловік має сплатити 3,4 тис. грн штрафу.

Війна в Україні, мобілізація, Одеська область, Прикордонники, Румунія
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