ЗСУ вдається просуватися вперед: Маляр про ситуацію навколо Бахмута

Російські війська намагаються посилитись на флангах у передмісті Бахмута Донецької області.

Окупанти постійно обстрілюють місто з артилерії, однак українським військам вдається потроху просуватися вперед.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

– Протягом дня спостерігається зниження інтенсивності боїв на флангах у передмісті Бахмута. Але це не означає, що ворог слабшає. Навпаки, окупанти намагаються посилитися на флангах та роблять ставку на артилерійський вогонь, здійснюючи постійні обстріли. Проте нашим військам вдається потроху просуватися, – повідомила вона.

За словами Маляр, наразі у Бахмуті знизилася кількість ворожих штурмових дій, РФ здійснює заміну підрозділів.

Українські військові контролюють деяку частину району Літак у південно-західній частині міста.

Раніше військовий експерт Олександр Мусієнко заявив, що у Бахмуті ЗСУ загнали російські війська у пастку. Далі армії РФ загрожує напівоточення чи й навіть оточення.

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