ЗСУ вдається просуватися вперед: Маляр про ситуацію навколо Бахмута
Російські війська намагаються посилитись на флангах у передмісті Бахмута Донецької області.
Окупанти постійно обстрілюють місто з артилерії, однак українським військам вдається потроху просуватися вперед.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
– Протягом дня спостерігається зниження інтенсивності боїв на флангах у передмісті Бахмута. Але це не означає, що ворог слабшає. Навпаки, окупанти намагаються посилитися на флангах та роблять ставку на артилерійський вогонь, здійснюючи постійні обстріли. Проте нашим військам вдається потроху просуватися, – повідомила вона.
За словами Маляр, наразі у Бахмуті знизилася кількість ворожих штурмових дій, РФ здійснює заміну підрозділів.
Українські військові контролюють деяку частину району Літак у південно-західній частині міста.
Раніше військовий експерт Олександр Мусієнко заявив, що у Бахмуті ЗСУ загнали російські війська у пастку. Далі армії РФ загрожує напівоточення чи й навіть оточення.
Українські енергетики вже готуються до наступного опалювального сезону. Збитки після російських обстрілів енергосистеми мільярдні. Щоб полагодити все – потрібні гроші та час, а його залишилося зовсім не багато.Наталія Кулик