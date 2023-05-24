Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Терміново
У Львові чутно вибухи – ОВА повідомила подробиці
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

ЗСУ вдається просуватися вперед: Маляр про ситуацію навколо Бахмута

війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська намагаються посилитись на флангах у передмісті Бахмута Донецької області.

Окупанти постійно обстрілюють місто з артилерії, однак українським військам вдається потроху просуватися вперед.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

– Протягом дня спостерігається зниження інтенсивності боїв на флангах у передмісті Бахмута. Але це не означає, що ворог слабшає. Навпаки, окупанти намагаються посилитися на флангах та роблять ставку на артилерійський вогонь, здійснюючи постійні обстріли. Проте нашим військам вдається потроху просуватися, – повідомила вона.

За словами Маляр, наразі у Бахмуті знизилася кількість ворожих штурмових дій, РФ здійснює заміну підрозділів.

Українські військові контролюють деяку частину району Літак у південно-західній частині міста.

Раніше військовий експерт Олександр Мусієнко заявив, що у Бахмуті ЗСУ загнали російські війська у пастку. Далі армії РФ загрожує напівоточення чи й навіть оточення.

Читайте також
Генштаб ЗСУ вперше не повідомив про бої в Бахмуті: що про це кажуть в ISW
Бої за Бахмут

Бахмут, Війна в Україні, Ганна Маляр, Донецька область, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
В Одесі можуть відкрити деякі пляжі для купання в морі
пляж, Одеса, Чорне море
Пілоти ЗСУ вже використовують ракети Storm Shadow – Резніков
ЗСУ вдається просуватися вперед: Маляр про ситуацію навколо Бахмута
Готуйтеся до повстання у Білорусі, бо воно станеться – польський генерал
ЗСУ вдається просуватися вперед: Маляр про ситуацію навколо Бахмута
РФ потрібен інформаційний привід: Данілов пояснив, навіщо поширюють фейки про “поранення” Залужного
ЗСУ вдається просуватися вперед: Маляр про ситуацію навколо Бахмута
Розстріляли 20 осіб просто в окопі: окупант зізнався у нелюдських вбивствах військових ЗСУ
ЗСУ вдається просуватися вперед: Маляр про ситуацію навколо Бахмута
Відео
Економіка
На скільки може здорожчати електроенергія та чи залишать субсидії

Українські енергетики вже готуються до наступного опалювального сезону. Збитки після російських обстрілів енергосистеми мільярдні. Щоб полагодити все – потрібні гроші та час, а його залишилося зовсім не багато.

Наталія Кулик
Перехід на григоріанський календар: які дати свят зміняться, а які – залишаться
ЗСУ вдається просуватися вперед: Маляр про ситуацію навколо Бахмута
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (24.05.2023)
ЗСУ вдається просуватися вперед: Маляр про ситуацію навколо Бахмута
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (24.05.2023)
ЗСУ вдається просуватися вперед: Маляр про ситуацію навколо Бахмута
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (24.05.2023)
ЗСУ вдається просуватися вперед: Маляр про ситуацію навколо Бахмута
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь