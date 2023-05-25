Бійці Нацгвардії підбили два російських Су-25 – один знищений повністю

Бійці Національної гвардії 25 травня знищили один ворожий російський штурмовик Су-25 та уразили ще один такого ж типу на Запорізькому напрямку.

Про це Нацгвардія повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

25 травня окупаційні війська РФ намагалися нанести ураження по позиціях Сил оборони України з застосуванням пари Су-25 із повітря. Там зазначили, що в цей час на бойовому чергуванні був нацгвардієць на псевдо Запорізький месник і його бойовий побратим.

— Бійці чітко ідентифікували ворожу авіацію і влучно відпрацювали по повітряних цілях із ПЗРК. В результаті бойової роботи перший літак Су-25 повністю знищений, його пілоту вдалося катапультуватися над тимчасово окупованою територією, другий літак збив відомий усім Запорізький месник, – повідомили в НГУ.

Зазначається, що другий ворожий Су-25 був серйозно пошкоджений і вимушений зайти на аварійну посадку. В НГУ додали, що тоді у кінці злітної смуги мелітопольці спостерігали чорний стовп диму, а перед цим пролунали глухі вибухи.

Як зазначили у Нацгвардії, боєць на псевдо Запорізький месник загалом уже знищив сім ворожих літаків.

Джерело : Нацгвардія

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