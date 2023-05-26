Нуланд про наслідки агресії РФ: Путін ставить під загрозу свої війська, гроші та економіку

Якщо російський диктатор Володимир Путін не припинить повномасштабну агресію проти України, він поставить під загрозу власну армію, активи та економіку РФ.

Про це заявила заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд під час 15-го щорічного Київського безпекового форуму.

Вона висловила впевненість, що Україна переможе у війні.

Нуланд нагадала, що українська армія готується до контрнаступу, і Сполучені Штати їй у цьому допомагають. За її словами, спільна робота над підготовкою контрнаступальної операції триває близько п’яти місяців.

Тож кремлівський диктатор повинен зрозуміти, що Вашингтон підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно.

– Якщо він не вийде з України – то поставить під загрозу всі свої війська, всі свої гроші й економічну потугу країни. Україна зрештою переможе і в будь-якому разі буде частиною європейської демократії, – наголосила Нуланд.

Вона додала, що все більше окупантів повертатимуться до РФ у цинкових трунах, а керівництво Путіна “всередині країни зазнає поразки”.

Нуланд також поінформувала, що Сполучені Штати допомагають нашій країні вибудувати безпеку і військову потужність так, щоб це було стримувальним чинником для РФ на майбутнє.

Відповідаючи на запитання про очікування від липневого саміту НАТО, вона запевнила, що військовий блок планує “більш чітко” висловити підтримку України.

– Ми підтримуємо її у довгостроковій перспективі – як кожна окрема країна-член НАТО, так і колективно. Ми також співпрацюємо в галузі розвідки, кібербезпеки, і українці побачать ці потужні стосунки між НАТО і Україною, – заявила Нуланд.

У квітні Вікторія Нуланд зазначала, що США та союзники мають не просто допомогти відбити повномасштабну агресію РФ, щоб Україна вижила, а забезпечити процвітання нашої країни.

Джерело: Київський безпековий форум

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