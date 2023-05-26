Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Спроможна збити в небі все: що відомо про ПЗРК NASAMS
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Нуланд про наслідки агресії РФ: Путін ставить під загрозу свої війська, гроші та економіку

Вікторія Нуланд
Фото: Depositphotos

Якщо російський диктатор Володимир Путін не припинить повномасштабну агресію проти України, він поставить під загрозу власну армію, активи та економіку РФ.

Про це заявила заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд під час 15-го щорічного Київського безпекового форуму.

Вона висловила впевненість, що Україна переможе у війні.

Нуланд нагадала, що українська армія готується до контрнаступу, і Сполучені Штати їй у цьому допомагають. За її словами, спільна робота над підготовкою контрнаступальної операції триває близько п’яти місяців.

Тож кремлівський диктатор повинен зрозуміти, що Вашингтон підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно.

– Якщо він не вийде з України – то поставить під загрозу всі свої війська, всі свої гроші й економічну потугу країни. Україна зрештою переможе і в будь-якому разі буде частиною європейської демократії, – наголосила Нуланд.

Вона додала, що все більше окупантів повертатимуться до РФ у цинкових трунах, а керівництво Путіна “всередині країни зазнає поразки”.

Нуланд також поінформувала, що Сполучені Штати допомагають нашій країні вибудувати безпеку і військову потужність так, щоб це було стримувальним чинником для РФ на майбутнє.

Відповідаючи на запитання про очікування від липневого саміту НАТО, вона запевнила, що військовий блок планує “більш чітко” висловити підтримку України.

– Ми підтримуємо її у довгостроковій перспективі – як кожна окрема країна-член НАТО, так і колективно. Ми також співпрацюємо в галузі розвідки, кібербезпеки, і українці побачать ці потужні стосунки між НАТО і Україною, – заявила Нуланд.

У квітні Вікторія Нуланд зазначала, що США та союзники мають не просто допомогти відбити повномасштабну агресію РФ, щоб Україна вижила, а забезпечити процвітання нашої країни.

Читайте також
Військові об’єкти РФ в окупованому Криму є законними цілями для ЗСУ – Нуланд
Вікторія Нуланд

Джерело: Київський безпековий форум

Війна в Україні, Вікторія Нуланд, Кремль, Російська агресія, США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Зусилля мають бути міжнародними: Остін озвучив очікування щодо фінансування поставок F-16 Україні
F-16
У районі військового аеродрому в російському Морозовську прогриміли вибухи
Нуланд про наслідки агресії РФ: Путін ставить під загрозу свої війська, гроші та економіку
Байден оголосив про зміну очільника Генерального штабу США
Нуланд про наслідки агресії РФ: Путін ставить під загрозу свої війська, гроші та економіку
Розвідувальний корабель РФ Іван Хурс був підбитий надводним дроном – Міноборони показало відео
Нуланд про наслідки агресії РФ: Путін ставить під загрозу свої війська, гроші та економіку
Зеленський про обмін полоненими: Що більше росіян візьмемо, то більше українців повернемо
Нуланд про наслідки агресії РФ: Путін ставить під загрозу свої війська, гроші та економіку
Відео
ЗРК Стріла-10: як радянський комплекс стоїть на сторожі України

Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.

Артур Свинаренко
На Закарпатті виготовляють макети ПТРК Стугна: як це допомагає ЗСУ
Нуланд про наслідки агресії РФ: Путін ставить під загрозу свої війська, гроші та економіку
Відео та електронні бланки: як зміниться техогляд в Україні
Таксі
Десятки загиблих та сотні поранених щодня: як РФ потрапила в пастку у Бахмуті
Бахмут
Готує борщ і пироги: трирічна блогерка розриває соцмережі та допомагає ЗСУ
Нуланд про наслідки агресії РФ: Путін ставить під загрозу свої війська, гроші та економіку
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь