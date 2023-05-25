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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Проведе 10 років за ґратами: житель Полтавщини “зливав” ворогу позиції ЗСУ у Маріуполі

СБУ
Фото: Depositphotos

Суд призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі ворожому інформатору, який “зливав” позиції захисників Маріуполя.

Зловмисником виявився проросійськи налаштований мешканець Полтавщини.

– У спілкуванні зі своїми знайомими з Маріуполя він “в темну” збирав інформацію про місця базування та переміщення захисників міста на початку повномасштабного вторгнення. Отримані відомості передавав через Facebook так званій уповноваженій з прав людини ДНР, яка входить до складу окупаційної адміністрації у захопленій частині Донеччини, – повідомили в СБУ.

Потім “омбудсменка” переправляла розвіддані командуванню російських військ на східному фронті.

Співробітники СБУ затримали ворожого інформатора торік у березні  під час контрдиверсійних заходів на території Полтавщини.

За результатами слідчих дій, також були виявлені дописи із символікою комуністичного тоталітарного режиму, які він поширював через соцмережу.

За матеріалами СБУ, суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 258-3 (Сприяння діяльності терористичної організації);
  • ч. 1 ст. 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного тоталітарних режимів).
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Джерело: СБУ
Війна в Україні, Маріуполь, Полтавська область, СБУ
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