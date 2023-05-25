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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Російські повстанці діють самостійно, їхні операції будуть масштабнішими – ГУР

Російські повстанці діють самостійно, їхні операції будуть масштабнішими – ГУР
Фото: УНІАН

Конфлікти в Росії стають масштабнішими, тому можна очікувати продовження подій, схожих на операцію у Бєлгородській області.

Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в етері телемарафону.

Він наголосив, що Російський добровольчий корпус (РДК) та Легіон свобода Росії діють самостійно, Україна не причетна до операції.

– РДК та Легіон Свобода Росії вже робили відповідні заяви. Це громадяни РФ і на території своєї батьківщини, яка називається наразі Російська Федерація, вони діють самостійно згідно з власними цілями, політичними планами та маніфестами. Україна звичайно спостерігає за цими подіями, – сказав він.

За словами Юсова, події у Бєлгородські області демонструють, наскільки хиткою є конструкція режиму російського диктатора Володимира Путіна, а люди, які здатні зі зброєю в руках захищати населення від режиму Кремля, мають сильну підтримку на території РФ, зокрема серед місцевих.

– Ці конфлікти в Росії стають масштабнішими, думаю, що можна чекати продовження подібних подій і розширення їхньої географії. Ідею пропагандистів РФ про створення буферної зони усередині Росії можна лише підтримати, вона буде корисною для України, – наголосив він.

22 травня підрозділи РДК та ЛСР увійшли з бронетехнікою на територію Бєлгородської області.

В результаті дій російських підрозділів, які виступають проти влади в Кремлі, був знищений один з прикордонних пунктів та “звільнено населені пунктів Козинка та Гора-Поділ”. Також повідомлялось про бої за населений пункт Грайворон.

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Джерело: телемарафон

Бєлгород, Війна в Україні, Росія
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