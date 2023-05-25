СБУ повідомила про підозру віцеадміралу РФ, який наказав обстрілювати Україну Калібрами

У СБУ повідомили про підозру російському віцеадміралу Віктору Соколову, який наказав обстрілювати Україну крилатими ракетами Калібр з Чорного моря. Він причетний до масованих російських ударів по цивільних об’єктах України.

За даними СБУ, з 10 серпня 2022 року Соколов особисто віддавав накази про регулярні бойові пуски крилатих ракет 3М14 Калібр по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок ворожих обстрілів загинуло четверо мирних жителів, ще 40 людей – дістали поранення.

Попередньо, повітряні атаки за його наказами здійснювалися по енергооб’єктах у Київській, Львівській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Одеській, Запорізькій, Сумській, Хмельницькій, Рівненській, Чернівецькій, Черкаській, Житомирській та Івано-Франківській областях.

У СБУ зазначили, що ракетні удари РФ призводили до тимчасової зупинки роботи десятків місцевих навчальних закладів, лікарень та інших соціальних установ. Це завдало значних втрат національній системі життєзабезпечення цивільного населення України.

Слідчі СБУ повідомили російському віцеадміралу Віктору Соколову про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб за попередньою змовою);

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни, вчинене групою осіб за попередньою змовою).

Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за воєнні злочини проти України. Віцеадміралу РФ Віктору Соколову загрожує довічне позбавлення волі.

Джерело : СБУ

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