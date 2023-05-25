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СБУ вручила підозру працівнику Лаври, який заперечував існування України

СБУ вручила підозру працівнику Лаври, який заперечував існування України
Фото: СБУ

СБУ повідомила про підозру працівнику Києво-Печерської лаври, який заперечував агресію РФ і виправдовував захоплення українських територій.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначено, що у квітні поточного року фігурант у коментарі одному з вітчизняних телеканалів назвав тимчасово захоплений Крим “російським”, а кордони нашої держави “не зареєстрованими”.

Крім того, він сказав журналістці, що “Путін (російський диктатор Влодимир Путін. – Ред.) не розпочинав війну” проти України, а загибель цивільного населення від російських атак назвав “закономірною”.

СБУ вручила підозру працівнику Лаври, який заперечував існування України

За даними слідства, 56-річний прихильник рашизму ще на початку повномасштабного вторгнення підтримував окупантів і заперечував їхні воєнні злочини.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 436-2 КК (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

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Джерело: СБУ
Війна в Україні, СБУ
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