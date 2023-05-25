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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Сили оборони мають успіхи на північному та південному флангах Бахмуту – Нацгвардія

Українські військові, війна в Україні, військовослужбовці
Фото: Getty Images

Українські захисники продовжують просуватись на північному та південному флангах Бахмуту.

Про це розповів представник Нацгвардії полковник Микола Уршалович під час брифінгу.

За його словами, з метою підтримки Сил оборони, які “продовжують розвивати успіх на північному та південному флангах Бахмута”, бійці Нацгвардії на цьому напрямку ведуть повітряну та радіоелектронну розвідку для виявлення районів скупчення живої сили та техніки противника, радіолокаційних станцій і засобів радіоелектронної боротьби РФ.

Зазначено, що на Сіверському напрямку нацгвардійці здійснювали штурми позицій військ РФ на підступах до східної околиці Білогорівки з метою недопущення покращення їхнього тактичного положення.

На Лиманському напрямку воїни утримували передній край оборони в районі Серебрянського лісництва.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що у передмісті Бахмута (Донецька область) російське військове командування замінило бойовиків ПВК Вагнера на регулярні підрозділи військ РФ. Українські війська тримають під контролем околиці міста.

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Російські військові

Джерело: військове телебачення

Бахмут, Війна в Україні, Донецька область
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