Потребує перевіркиІлля Нежигай, редактор стрічки
У Києві чутно звук вибуху: що відомо
У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Портали, що слідкують за активністю авіації РФ раніше повідомляли про виліт іранських дронів в бік Київської області з боку РФ.
Також раніше в КМВА повідомляли про роботу ППО по ворожих дронах на підході до Києва.
Наразі військові чи представники влади не коментували інформацію про вибухи в Києві.
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