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Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Києві чутно звук вибуху: що відомо

Вибух
Фото: Pexels

У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Портали, що слідкують за активністю авіації РФ раніше повідомляли про виліт іранських дронів в бік Київської області з боку РФ.

Також раніше в КМВА повідомляли про роботу ППО по ворожих дронах на підході до Києва.

Наразі військові чи представники влади не коментували інформацію про вибухи в Києві.

Війна в Україні, Вибух, Київ
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