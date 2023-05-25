У Києві чутно звук вибуху: що відомо

У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Портали, що слідкують за активністю авіації РФ раніше повідомляли про виліт іранських дронів в бік Київської області з боку РФ.

Також раніше в КМВА повідомляли про роботу ППО по ворожих дронах на підході до Києва.

Наразі військові чи представники влади не коментували інформацію про вибухи в Києві.

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